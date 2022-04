Ariel Holan sin receta mágica para componer a La Fiera

Ciudad de México.-El semblante no es el mismo, el discurso cada vez tiene menos contenido y parece que la gestión de Ariel Holan al frente del banquillo esmeralda va entrando a terapia intensiva.

Fotos: Luis Garduño | Esto

Luego de la derrota ante América, donde León acabó con ocho elementos, el argentino manifestó que “más allá del resultado y el trámite la única sensación es de tristeza porque se estropeó un juego que pudo haber sido un partidazo. Mientras estuvimos 11 contra 11 fuimos mejores, con 10 todavía tuvimos las mejores situaciones de gol, después se desvirtuó y lo vimos todos, no tengo más que decir, cuando te quedas con nueve o con ocho ya es muy difícil jugar con la intensidad de ahora y ante un rival de la jerarquía de América, así que 11 contra 11 fuimos mejores, ya luego no fue un partido de futbol y se desvirtuó todo”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De momento, Holan prefirió no pensar en los últimos dos encuentros de la fase regular contra Santos y Toluca, donde La Fiera se jugará su pase a la repesca, para solo hacer una reflexión y autocrítica de la situación en la que luce inmersa su escuadra.

Fotos: Luis Garduño | Esto

“Todavía no estoy para pensar en Santos o Toluca, estoy para tratar de digerir lo que pasó en este juego, la verdad que no sé si el partido debió terminar de esta manera y luego en el futbol no hay recetas mágicas, por eso insisto, 11 contra 11 estábamos haciendo un buen partido, después lo otro es un análisis que haré puertas para adentro con mi gente”.

Fotos: Luis Garduño | Esto

Por último, el “domador” no quiso ahondar en el tema Luis Montes, ni tampoco se atrevió a confirmar si hoy por hoy, siente el respaldo de su elenco.

“No es el momento para responder eso. Las cosas que puedan suceder en el vestidor quedan dentro de ahí, es un tema interno del club”, precisó.