Ariel Holan se plantea recuperar la eficacia de los esmeraldas

Ariel Holan tomó con filosofía la primera derrota de La Fiera en la campaña. El “domador” no hizo dramas, aunque reconoció que su equipo debe apuntar hacia la eficacia si es que desea trascender en este semestre.

“Preocupado no, si fue un partido ante un rival (Cruz Azul) importante y que deja conclusiones muy puntuales para seguir creciendo como equipo, pero en el contenido del juego seguro que anduvimos por ahí del 70 por ciento en la posesión del balón y generamos al menos cinco de gol, así que con mayor eficacia este equipo va a crecer mucho”, señaló el argentino.

Y si bien, León sufrió para generar durante ciertos lapsos del cotejo, el “domador” aseguró que con la reacción en la segunda parte “cuanto mínimo merecíamos el empate, hicimos un partido donde sabíamos de las transiciones del rival, una acabó en gol y luego no hubo otros sobresaltos, Cruz Azul ganando 0-1 como visitante se replegó bien, de tres cuartos de cancha tuvimos opciones, no en la cantidad deseada, pero si las suficientes, lástima que Corona sacó algunas y el cabezazo de Ormeño que no pudo concretar”.

Holan agregó que “debemos sostener el sistema de juego, encontrar más alternativas ofensivas cuando el rival se te pone detrás de la línea de la pelota, si estamos creando cinco opciones de gol, ahora hay que ir por cinco más”.

En relación a la salida de Rodolfo Cota del once titular, el técnico esmeralda dijo que el ajuste obedeció al plan de rotaciones que se tiene de cara a los próximos compromisos de Liga MX y Concachampions. Sobre Ángel Mena, todavía no hay un panorama del todo claro, por lo que el ecuatoriano sigue en el día a día junto al área médica.