Ariel Holan lamentó que la entrega de su equipo no tuviera recompensa

Si bien el resultado volvió a ser derrota, el que La Fiera lo haya peleado con uno menos durante casi 80 minutos, incluso siendo mejor que Puebla durante algunos lapsos, es algo que generó cierta tranquilidad en Ariel Holan.

“Es muy difícil explicar un juego así, prácticamente desde el vestuario y con un calor agobiante empezar a jugar con uno menos, Puebla no tuvo más posesión que nosotros y antes de su gol tuvimos chances muy claras que no convertimos. Ya cuando ellos nos marcan seguimos teniendo situaciones y merecíamos ampliamente empatar, la realidad es que no lo pudimos hacer y por lo menos el equipo tuvo una buena cantidad de situaciones y por ahora estamos en esas rachas que son difíciles de explicar”, indicó el “domador”.

Restan tres duelos y el siguiente es una visita complicada a las Águilas del América, sin embargo, el argentino entiende a la perfección que “en el futbol se pasa mucho por los estados de ánimo y nos está tocando, solo ganando se sale de esto, ahora hicimos algunas cosas que no se venían ejecutando bien, pero una distracción en el área y las situaciones que no concretamos hacen que nos vayamos con las manos vacías, lo que sí es inobjetable es que el equipo corrió y metió, en ese aspecto no hay nada que reprochar”.

Por otra parte, en los días previos al encuentro, Holan advirtió que le daría una fuerte sacudida a su elenco y cumplió, dejando en la tribuna a tres elementos importantes como lo son “El Chapito” Montes, Elías Hernández y Santiago Ormeño.

“Son distintos motivos por los cuales no los vi bien, Ormeño venía de la expulsión y al “Chapo” y a Elías no los vi bien, pensé que era mejor así y en el volumen de juego fue una desgracia quedarnos con 10, otra historia hubiera sido once contra once, pero uno como entrenador hace muchos análisis técnicos y físicos y en eso no los vi bien, por eso tuve que tomar la decisión”, aseveró.