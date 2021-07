Ariel Holan detecta áreas de mejora en el conjunto esmeralda

Calidad de posesión y prevención de contragolpe, son los dos aspectos que La Fiera debe afinar previo al Campeón de Campeones frente a Cruz Azul y antes de iniciar el Apertura 2021 de la Liga MX.

“El equipo tiene una característica, una impronta que es de posesión, ya después debemos cuidar ser más prolijos en la posesión para no ser contragolpeados y no dar muchas ventajas en ese aspecto, así que no me preocupa lo fisiológico, pero si me ocupa que el equipo se vaya solidificando defensivamente”, manifestó el “domador” Ariel Holan.

Con las incorporaciones de Ángel Mena y Jean Meneses, el timonel esmeralda va de a poco recuperando piezas claves que le ayuden a encontrar un mejor funcionamiento del equipo en plena recta final de la pretemporada.

“En los partidos que hemos jugado probamos distintas alternativas y cuestiones técnicas conceptuales, creo que sacamos un balance muy positivo porque cuando incluso jugamos con un margen mayor de error las cosas son más fáciles de corregir que cuando sale todo bien, que no sería lo lógico por un proceso que recién inicia y lógicamente hay alternativas que son nuevas y eso requiere de entrenamiento, pero igualmente insisto que para mí estos primeros resultados tienen un valor casi cero, aunque si contribuyen para mejorar áreas donde hay errores”.

En algún punto de esta fase de preparación, Holan ha recuperado un poco de la filosofía usada por Nacho Ambriz a través del concepto denominado “desorden ordenado”.

“El entrenador puede cometer muchos errores, pero también aciertos y un error que no se debe cometer es pedirle al futbolista que haga lo que no siente, uno siempre quiere jugar en sistema y sistema para mi es relacionarnos en juego colectivo y con un desorden ordenado, dando libertades y en esas libertades siempre será importante respetar las condiciones de cada futbolista”.

Va por la primera copa

Si para ganar el Campeón de Campeones es necesario sacrificar la participación en la Leagues Cup, Ariel Holan no tiene ningún inconveniente, al contrario, reconoce que arrancar su proceso con un título oficial sería un enorme envión anímico.

“Para nosotros la ilusión es empezar y ganar una copa, pero el rival (Cruz Azul) también juega, es un rival de envergadura, acaba de salir campeón y será un lindo partido, pero lo bueno es que si no se tiene la suerte de levantar la copa se tendrá la oportunidad de seguir jugando contra equipos de la MLS que es una liga que ha crecido muchísimo”.

Finalmente, el argentino señaló que tras la salida de Joel Campbell el plantel queda completo, por lo que ya no se contemplarían más altas o bajas.