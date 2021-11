Ariel Holan descarta al “Patrullero” para la semifinal de ida

León, Guanajuato.-- El que Elías Hernández haya viajado a la sultana del norte no significa nada, de hecho, Ariel Holan confirmó que “El Patrullero” ni siquiera ha recibido el alta médica, por lo que su regreso a las canchas podría darse hasta el próximo sábado para el choque de vuelta contra Tigres.

“Elías viene porque lo apoyaron todos los kinesiólogos, pero es muy difícil que pueda ir al banco, incluso en el último entrenamiento ni siquiera tocó la pelota, estamos viendo si llega para el sábado, pero si viaja es porque lo queremos llevar y que siga su proceso de recuperación, solo eso”, aseveró el “domador”.

De igual manera, Holan señaló que ni Fernando Navarro, ni “El Chapo” Montes, están para disputar 90 minutos, sin embargo, si serán hombres elegibles desde el banquillo.

“Nuestro desafío es encontrar el momento justo, ya sea al comienzo, en medio o hasta el final, donde ambos puedan ayudarle al equipo, desgraciadamente “Chapo” tuvo un semestre muy complejo, con dos lesiones que lo mantuvieron al margen en la mayoría de los partidos y la lesión de Fernando fue muy difícil, pero no están para un ritmo de 90 minutos y mucho menos para la intensidad con la que se juega una liguilla”.

Por otra parte, el que La Fiera esté en la antesala de una nueva final “es un premio muy grande para todos los futbolistas, soy de un grupo de técnicos que cree en el entrenamiento y lo que vivimos adentro fue muy difícil, la base del equipo tiene la mitad de los entrenamientos, a nosotros eso nos ha costado porque jugamos como entrenamos y si no podemos entrenar lo suficiente no es fácil llevar adelante todo lo que hacemos”.

LOS DE AFUERA SON DE PALO

Para el estratega argentino, lo que ocurra en la tribunas de “El Volcán”, uno de los escenarios más hostiles del futbol mexicano, no debe ser del interés de sus dirigidos.

“Allá por mis tierras se dice que los de afuera son de palo, en la cancha juegan 11 contra 11, lógicamente es una afición muy fervorosa, pero nosotros somos profesionales y sabemos que lo que importa es lo que pasa dentro del terreno de juego”.

Por último, Holan sentenció que su equipo no se reservará nada ya que “tenemos una identidad bien definida de cómo queremos jugar, tanto de local, como de visitante, no nos metemos atrás, no les damos la pelota, ahora que si el rival te orilla a eso, pero nosotros tratamos de que no ocurra”.