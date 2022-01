Ariel Holan con buenas cuentas previo al parón por fecha FIFA

León, Guanajuato.-- León llega a la pausa por la fecha FIFA con un triunfo y par de empates, una buena cosecha según su estratega Ariel Holan, después de haber tenido una pretemporada corta y atípica.

“Mi mayor preocupación era no dejar en esta semana a un futbolista por lesión muscular y es que la exigencia era bastante, lo de “Osvi” solo creo que es un roce, no tendría problemas para ir a la selección, de Ángel (Mena) si un poco más preocupado, espero que la molestia se vaya diluyendo con el correr de las horas, lo de Mosquera no es lesión, estará seguramente contra Cruz Azul y con mayor combustible”, dijo el “domador”.

En este mismo sentido, el argentino señaló que el receso de la liga “será bueno para más del 50 por ciento del plantel, nos dará la oportunidad de hacer 11 o 12 entrenamientos que caerán bien, luego ya veremos con cuantos minutos futbol vienen los que fueron a su selección y ahí partir de eso analizaremos la conducta a seguir”.

Por otra parte, la victoria frente a Pachuca cayó en un momento exacto para abonar en el estado anímico de un plantel que venía arrastrando un inicio de campaña intermitente.

“En el primer tiempo tendríamos que haber marcado una mayor diferencia por las situaciones que generamos, luego en una jugada donde perdemos el balón en sector derecho vino un ataque posicional que acaba en gol, pero ya en el segundo mejoramos el volumen, no tuvimos la misma cantidad de situaciones, pero si las suficientes para pasar adelante en el marcador, la expulsión también hizo todo diferente y valoro mucho el resultado por lo que ya hablábamos de las vacaciones cortas, el duro semestre que vivimos e iniciar con tres rivales tan duros como Tijuana en casa, Atlas que quizás llegaba en las mismas condiciones y ahora Pachuca, entonces salir invictos en estos juegos es muy bueno para la confianza del grupo”.

Finalmente, Holan no descartó la posibilidad de que llegue una incorporación más a la “guarida”, al tiempo de sentirse satisfecho por el fichaje del charrúa Gary Kagelmacher.

“A Gary no lo teníamos en carpeta, pero se dio la oportunidad y es un futbolista de mucha experiencia, viene en ritmo, es realmente un refuerzo y nos ayudará para esto que soñamos que es intercalar futbolistas y mantener nuestro nivel de eficacia”, precisó.