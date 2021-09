Ariel Holan aseguró que León merecía mejor suerte ante Juárez

León, Guanajuato; 18 de septiembre del 2021.- Así como fue en los empates frente a Santos, América y Tigres, ahora en la derrota ante Juárez, La Fiera mereció mucho más desde la perspectiva de su entrenador Ariel Holan.

“El partido estuvo claro cómo se desarrolló, el rival se replegó, jugó al contragolpe y a la pelota parada, realmente nos redujeron los espacios y antes del partido cayó un diluvio tremendo que facilitó la tarea defensiva que estructuró el rival, a nosotros nos costó encontrar las líneas de pase que solemos buscar para forzar el rival del contrario y no pudimos encontrar los caminos hacia el gol, tuvimos algunas situaciones, pero no pudimos concretar”, manifestó el argentino.

Y en este mismo sentido, Holan agregó: “De los últimos tres partidos del campeonato Santos se nos metió atrás, América lo hizo cuando se quedó con uno menos, Tigres en algunos pasajes, pero en estos juegos debimos terminar con más puntos, incluso en este donde está claro que no fue de nuestros mejores partidos, así que debemos seguir creciendo y generar más situaciones cuando los equipos se nos metan al fondo”.

Con solo tres puntos de los más recientes 12 disputados en la Liga MX, el “domador” se dijo tranquilo ya que “no nos debemos dejar llevar por los resultados, me ocupa seguir creciendo en los detalles del juego y León brillando o no brillando mereció ganar los últimos cuatro partidos, fue mejor, las estadísticas lo dicen, pero cuando uno no saca los puntos se habla de eficacia y ahí tenemos menos puntos porque los perdimos en los detalles”.

Finalmente, Ariel Holan da vuelta rápidamente a la página y ya se enfoca en Seattle Sounders , su rival del próximo miércoles en la gran final de la Leagues Cup.

“En el vestidor hay una tristeza lógica y bronca por cómo se dieron las cosas, pero hay que procesar esa bronca y ya pensar de cara a esta gran oportunidad que tenemos porque en serio la queremos aprovechar, la idea es traer esa copa a casa y hay que vencer a un equipo que viene haciendo grandes temporadas en la MLS”, aseveró.