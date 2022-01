Ariel Holan acepta interés por el ecuatoriano Byron Castillo

Lo conoce, lo quiere y lo necesita. Ariel Holan confirmó el interés que tiene el cuadro esmeralda por el ecuatoriano Byron Castillo.

“Es un defensor que tiene un despliegue físico extraordinario, que llega muy bien al final del campo de juego, pero que también defiende, es una muy buena alternativa para tener más variantes, pero también lo son los otros futbolistas que tiene la comisión técnica en carpeta y que por obvias razones se maneja al interior en silencio, lo de Byron lo respondo solo porque ya es del dominio público”, dijo el timonel de La Fiera.

Castillo, quien recién tuvo temporadas destacadas con el Barcelona de Guayaquil, incluso llegando al seleccionado nacional de su país y siendo elegido como el mejor lateral derecho de la última Copa Libertadores, dejó a entrever en redes sociales que ya se encontraba arreglado con su nuevo club; de hecho, la prensa especializada de Ecuador ha manejado que su representante ya está en México para cerrar el fichaje.

Holan aseguró que León no está desesperado por cerrar refuerzos y hasta recordó el acercamiento que se tuvo en septiembre pasado con el brasileño Dani Alves, quien en ese momento acababa de desvincularse del Sao Paulo, sin embargo, al final de cuentas el zaguero logró concretar su retorno al Barcelona.

“Cuando hay una baja o alta no hay decisiones unilaterales, el entrenador opina, pero el club también cuenta con su línea de operación, puede ser un lateral, un central o un delantero, no es que tengamos dudas, tenemos un plantel que consiguió el primer título internacional (Leagues Cup), que llegó a la final y no es que estemos vueltos locos, hace unos meses estuvo lo de Dani Alves que obviamente eligió al Barcelona, pero no vamos enloquecidos buscando a un futbolista en particular”, señaló el “domador”.