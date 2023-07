Arián Chía despide una exitosa etapa como fondista de Juegos Nacionales

León, Guanajuato.- Después de seis años dominando la modalidad de obstáculos o steeplechase en los Juegos Nacionales de la CONADE, anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional, la guanajuatense Arián Chía ha dado por concluida su etapa de juvenil y ahora se encuentra lista para empezar a competir en la elite de su disciplina, tal y como lo hiciera hace unas semanas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en San Salvador, donde logró colgarse una medalla de plata.

Recientemente en Villahermosa, Tabasco, la fondista de 22 años subió a lo más alto del podio en la máxima justa deportiva del país, deteniendo el crono en 10:40.31 minutos, con lo que batió el mejor registro que se encontraba vigente desde 2011.

El paso demoledor de Arián Iveth comenzó en 2017 en la categoría Sub-17 y participando en los 2 mil metros, aunque luego pasó a los 3 mil ya como Sub-18, Sub-20 y Sub-23. Hay que destacar que sus logros a nivel nacional no solo se han dado en la prueba con obstáculos, sino que en diversas ocasiones igualmente ha irrumpido de gran manera en los 1,500 metros planos.

“Es muy emotivo cerrar de esta manera mi etapa como juvenil, me deja muy contenta y pensando en el inicio de algo grande para lo que venga en mi carrera deportiva. No hay muchas competidoras en mi especialidad, pero en el mundo el nivel si que es muy fuerte y a mí me han motivado corredoras de otros países, así que espero ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de esta prueba en México”, dijo Chía Hernández en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En este mismo sentido, la también representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), agregó que “estoy muy contenta y agradecida con mis entrenadores y familia porque después de los Centroamericanos este resultado me deja mucha seguridad, no fue sencillo, pero la pista en Tabasco me gustó, se corre bastante rápido a pesar de la humedad y quería lograr este récord, hace un año lo intenté, pero por fin me pudo salir”.

Tras lo hecho en 2021 en los Panamericanos Junior en Cali, Colombia, así como ahora en los JCC y Nacionales CONADE, el siguiente objetivo para Chía son los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, los cuales ya están a la vuelta de la esquina y serán otro paso importante en busca de conseguir el anhelado sueño de una clasificación a Juegos Olímpicos.

