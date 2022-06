Arantxa Chávez va con bríos renovados a los Mundiales FINA

León, Guanajuato.- La dos veces olímpica Arantxa Chávez lidera una representación de cinco clavadistas guanajuatenses que a partir del próximo miércoles entrarán en acción en los Campeonatos Mundiales de la FINA que se desarrollan en Budapest, Hungría.

En el caso de Chávez, este es el primero de varios pasos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, justa a la cual pretende llegar y consumar su revancha luego de lo sucedido en Tokio 2020 durante la clasificatoria del trampolín de 3 metros individual.

“Es la primera cita importante en este nuevo ciclo, un evento donde podemos darnos cuenta en qué nivel estamos, así que trataremos de dar lo mejor como siempre, nos hemos preparado muy fuerte y vamos con la ilusión de representar bien al país”, dijo Chávez.

Cabe recordar que en el selectivo realizado hace un mes en Guanajuato capital por parte del Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación, la pupila de Francisco Reda consiguió su pase a esta justa, donde hará trampolín de 1 y 3 metros, además de sincronizados junto a la también “guanajua” Esmeralda Nery.

UNA NUEVA GENERACIÓN

Tras los retiros de Paola Espinosa y Rommel Pacheco, los clavados de México atraviesan por un importante cambio generacional y prueba de ello es la delegación tricolor que va a los Mundiales, donde la mayoría hará su debut en esta clase de eventos.

“En el selectivo la mayoría eran competidores juveniles o que apenas están en su año de debut en Primera Fuerza, pero es bueno que exista este cambio generacional, nosotros estamos ya más avanzados, algunos para retirarnos como es el caso de Paola (Espinosa) que ya se retiró, pero viene una gran generación, son chavos muy dedicados y que tienen esa ilusión de ir a Juegos Olímpicos”, apuntó Chávez Muñoz.

Otros juveniles que estarán en tierras húngaras son los guanajuatenses Natalia Mayorga (Trampolín 1 Metro), María Gutiérrez (Trampolín 3 Metros) y Tonantzin Fernández (Plataforma 10 Metros), las veracruzanas Viviana del Ángel y Samantha Jiménez, ambas en la plataforma individual y sincronizados, además del jalisciense Kevin Muñoz y los capitalinos Yolotl Martínez y Diego García en los trampolines.

AJENA A LÍOS FEDERATIVOS

Arantxa Chávez espera que los deportes acuáticos del país dejen de estar pronto en el ojo del huracán debido a los problemas legales de la pasada administración de la FMN encabezada por Kiril Todorov, misma que fue desconocida por la Federación Internacional de Natación y que generó cierta división entre algunos grupos de entrenadores y atletas.

“Los únicos perjudicados somos nosotros (deportistas) sino se llega a un arreglo, pero de los temas políticos no nos encargamos, independiente de todas esas cuestiones yo sabía que si participaba en el selectivo me iba a dar la posibilidad de ir al Mundial, así que me presenté, competí y gané, entonces bajo este esquema de claridad sentí más orden y no esa sensación de incertidumbre de que competías, ganabas, pero no sabías si ibas a ser elegido. Ojalá todo pueda arreglarse, pero nosotros como atletas solo debemos concentrarnos en entrenar y competir”, aseveró la multimedallista de Juegos Centroamericanos y Universiada Mundial.