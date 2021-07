Recibe Arantxa Chávez muestras de apoyo tras lo vivido en Tokio 2020

León, Guanajuato; 31 de julio del 2021.- Luego de protagonizar una de las escenas más tristes en los Juegos Olímpicos de Tokio, la clavadista guanajuatense Arantxa Chávez recibió el respaldo de varios de sus compañeros de disciplina.

Uno de ellos fue el yucateco Rommel Pacheco, quien a través de sus redes sociales le compartió el siguiente mensaje: “Mirada al cielo Arantxa. Todo pasa. Ánimo”.

Por su parte, el clavadista de altura Jonathan Paredes publicó: “Tu grandeza como atleta y como persona va más allá de lo que dice la gente, quien te conoce sabe lo mucho que has trabajado para estar ahí. Te mando muchos abrazos y mis mejores deseos”.

Arantxa incluso recibió el mensaje de aliento por parte del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Sabemos que siempre buscas dar lo mejor de ti y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no han sido la excepción. Sé que tu pasión por el deporte te ha llevado hasta donde te encuentras. Eres un orgullo mexicano, desde Guanajuato te seguiremos apoyando”, fueron las palabras del jefe del ejecutivo de la entidad.

Asimismo, Chávez Muñoz respondió a las muestras de apoyo y cariño de la siguiente manera: “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, fue un mal día para mí, esperaba otro resultado, pero aprenderé de esta experiencia y me levantaré. Agradezco a mi entrenador (Francisco Rueda) que nunca me dejó sola cuando peor me sentía. Gracias a mi familia y amigos por estar al pendiente de mí, los quiero mucho”.

La nacida en la capital del país ocupó el último puesto de la preliminar del trampolín de 3 metros al fallar su tercer salto que fue calificado con cero.

El Dato…

Esta fue la segunda ocasión que Arantxa Chávez quedó eliminada en una preliminar de Juegos Olímpicos, la primera se dio en la edición de Londres 2012.