Arantxa Chávez desea emular la hazaña de Laura Sánchez en los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de Tokio, Arantxa Chávez desea emular la hazaña que consiguió Laura Sánchez en la edición de Londres 2012, subiendo al podio en la prueba del trampolín de 3 metros individual.

En charla exclusiva con El Sol de León, la nacida en la capital del país, pero representante del estado de Guanajuato, se dijo feliz por la oportunidad de afrontar su segunda justa olímpica, además de compartir un poco de lo que ha sido el trabajo al lado del profesor Francisco Rueda, quien guiará precisamente a Sánchez hacia la medalla de bronce.

“Ha sido un trabajo de años, no es algo de dos meses para acá, me cambié de residencia y de entrenador, ahora trabajo con Paco Rueda, me ha ayudado mucho, tuve que dejar Guadalajara y empezar de cero en León, al principio me costó un poco de trabajo, pero ahora que veo los resultados todo ha valido la pena”, apuntó Chávez Muñoz.

Hace nueve años, Laura Sánchez se convertía en la primera clavadista mexicana en conseguir una presea de Juegos Olímpicos dentro de una competencia individual, momento histórico que Arantxa atestiguó, pese a haber quedado eliminada en la sesión preliminar.

“Un consejo que me dio Laura es ir paso a paso, enfocarme en lo mío y esos primeros olímpicos me dejaron el aprendizaje de llegar bien preparada mentalmente, eso es la base y de Londres para acá fue mi objetivo, prepararme mentalmente, físicamente y Paco me ha ayudado en ese aspecto, la misma Laura me platica sus experiencias, de cómo llegó a la final y con todas esas armas me siento mucho más madura”.

Confianza en el proceso

Al margen de las polémicas que han surgido tras el proceso de selección, el cual se basó en los resultados del control técnico que llevó a cabo la Federación Mexicana de Natación en la fosa del Centro Nacional de Alto Rendimiento, Chávez comentó que de su parte siempre existió confianza de quedar incluida en la lista final después de su claro triunfo.

“Yo tenía la confianza de que la federación hiciera las cosas de manera justa para elegir a los seleccionados, necesitábamos un evento para conseguir las plazas y si o si me propuse demostrar en ese control el por qué merecía estar en los Juegos Olímpicos”.

Asimismo, la “guanajua” aseguró que a Tokio “va una selección muy preparada, todos estamos en buen momento, puede haber buenos resultados y en lo personal ganar la medalla es un sueño y voy a trabajar muy duro, en una final cualquier cosa puede pasar”.

Aguarda por la vacuna

Si bien algunos atletas mexicanos clasificados a Juegos Olímpicos ya recibieron su esquema completo de vacunación anticovid, Arantxa Chávez todavía se encuentra a la espera de recibir el biológico por parte de la CONADE, aunque de no tener respuesta acudiría a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“A mí todavía no me han vacunado, algunos compañeros ya porque estuvieron concentrados en el CNAR, no me han dicho nada, estoy a la espera de la CONADE y si no se puede tengo el apoyo de la SEDENA, ellos me dijeron que si la CONADE no me confirmaba pues entonces por parte de ellos podía recibir la vacuna”, aseveró la multimedallista de la Universiada Mundial 2017 celebrada en Taipéi.