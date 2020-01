Aquino despeja las dudas y confirma que seguirá en León

Pedro Aquino no sale del León, así lo confirmó el mismo jugador que en los días recientes fue colocado en la órbita del Cruz Azul.

“Había rumores, después yo sigo teniendo contrato (año y medio) con León, la verdad estoy muy contento de seguir perteneciendo a este equipo y la idea ahora es salir campeón, creo que me he atrasado en muchas cosas por lesiones, pero ahora me encuentro al cien, así que pensar solo en campeonar, esa es la idea”, manifestó el peruano.

Y para dar carpetazo al supuesto interés que llegó a tener La Máquina, agregó que “yo no tuve ningún acercamiento con nadie, si existieron rumores y creo que ahora ya está todo dicho, me ven acá, sigo teniendo contrato con León y como lo dije estoy muy feliz aquí”.

Por otra parte, Aquino reconoció que tiene una deuda pendiente con la institución y la afición, por ello que su intención es ganarse la confianza del “domador” Nacho Ambriz y luego convertirse en un referente dentro del campo para la escuadra panza verde, con quien apenas ha disputado 21 partidos de liga en año y medio de estadía.

“Le debo mucho a la afición, al Club León, creo que este año Dios mediante ojalá no pueda tener lesiones y yo sigo con las mismas ganas y la actitud que siempre he tenido, quiero poder salir campeón, como lo digo esa es la meta que me estoy poniendo ahora”, apuntó.

Con el inicio del Clausura 2020 a la vuelta de la esquina, el futbolista inca sería quien tome la titularidad en la contención, toda vez que “El Jefecito” José Iván Rodríguez aún está en rehabilitación e Iván Ochoa, a quien el Everton chileno le renovó el préstamo por seis meses más, no ha jugado con el primer cuadro en estos duelos de preparación.

“Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Nacho (Ambriz), seguro en algún momento se va a acercar para platicar sobre estos retos y veo un equipo comprometido, no hay titulares seguros, todos estamos aptos para lo que nos pida Nacho”, concluyó Aquino.

