Apuntan golfístas guanajuatenses al Nacional de Aficionadas en Guadalajara

León, Guanajuato.- Cinco golfístas guanajuatenses figuran en el field del XCVIII Campeonato Nacional de Aficionadas que se llevará a cabo del 5 al 8 de enero en la cancha del Guadalajara Country Club.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Representando al Álamo Country Club de Celaya estarán las hermanas María Fernanda y María José Calleja, al igual que Brenda Sánchez, mientras que por el Club de Golf El Malanquín de San Miguel de Allende quedaron registradas María José Sautto e Ivanna Sánchez.

En el caso de las Calleja, este año han dado el salto a la categoría de mayores o campeonato, después de haber estado por varias temporadas en el Circuito Infantil y Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, donde lograron hacerse de resultados destacados, aunque ahora el reto será doblemente difícil al tener que competir al lado de jugadoras que se encuentra próximas a convertirse en profesionales.

Entre las principales candidatas a quedarse con el triunfo destacan los nombres de la regiomontana Cory López y la queretana Clarisa Temelo, ambas ya en su momento monarcas nacionales de la especialidad, así como la también neoleonesa Ana Isabel González, quien fue una de las protagonistas en noviembre pasado del Campeonato Latinoamericano Amateur realizado en Buenos Aires, Argentina.

Deportes Jesse Carrasquedo abrirá el año en la F4 de los Emiratos Árabes Unidos

El sistema de competencia será en stroke play a 72 hoyos y no habrá cortes, por lo que todas las participantes podrán disputar las cuatro rondas oficiales sea cual sea su score.

Los tres primeros lugares se harán acreedores a trofeos, en tanto que la ganadora quedará exenta de calificar para el US Women´s Amateur o bien, si es menor de 18 años, obtendrá su pase al US Girls Amateur, pero si es mayor de 24 años, entonces irá al US Women´s Mid Amateur.