Apuesta Renato Paiva por una inédita central ante Chivas

León, Guanajuato.- Renato Paiva despejó la gran duda, sin los colombianos Tesillo y Barreiro, será el canterano Fidel Ambriz, un contención natural, quien tenga que ser habilitado como central para acompañar en esa zona a otro novel como lo es el ex de los Leones Negros de la U. de G., Paul Bellón.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El “domador” sentenció que en la visita de este miércoles a las Chivas “vamos a intentar mejorar algunas cosas que no hemos hecho tan bien, han existido ciertas dificultades, pero esas nos hacen crecer, el grupo ya demostró su fuerza, su personalidad, capacidad y espíritu, eso es lo que queremos, que cuando no se consigue o no nos dejen jugar bien, que por lo menos quede eso, la actitud, la voluntad, el esfuerzo y el compromiso”.

Y luego de tres fechas donde se ha tenido que ir contracorriente para mantener el invicto, el portugués se dijo “contento con los resultados, aunque no tanto con el proceso de juego que aún está un poquito lento de lo que queremos, pero con el tiempo de trabajo, con los jugadores que llegaron por partes, porque no llegaron todos y eso no es una disculpa, es una realidad, no trabajar desde el primer día con todos nos dañó bastante, así que poco a poco vamos metiendo a todos los jugadores en el proceso, no me escondo en disculpas, pero siempre he dicho que creo mucho en los resultados que el entrenamiento me da y me falta tiempo de entrenamiento con algunos”.

Deportes Ángel Mena va por León al Juego de Estrellas; Tesillo causa baja

En este mismo sentido, Paiva resaltó lo que ha logrado el argentino Lucas Di Yorio, que con cuatro dianas es líder de goleo de la Liga MX, sin embargo, también aplaudió el esfuerzo que ha puesto todo el plantel en este amanecer del campeonato.

“Lucas llegó para hacer goles y otras cosas y lo está cumpliendo, estoy contento con el nivel de casi todos, varios jugaron mejor un juego que otro, pero contento con la dedicación y calidad que ponen en el entrenamiento, es visible que Lucas está haciendo goles, pero hablo de otras cosas, el trabajo defensivo que hizo Fidel (Ambriz) contra Puebla fue tremendo y eso también cuenta porque uno intenta que el equipo sea lo más equilibrado posible durante el juego”.

ELOGIA AL REBAÑO

Un proyecto como Guadalajara, que apueste por ser vitrina para el futbolista mexicano es algo que destacó Renato Paiva, un hombre cuyos inicios vienen del trabajo en fuerzas básicas del Benfica.

“Chivas es un proyecto muy bonito y este es un juego que me ilusiona por la cuestión de ser un proyecto diferente, de jugadores jóvenes, de cantera, todos mexicanos y eso para mí es muy valorable y digo esto contra mí que soy un extranjero trabajando en México, pero creo que son proyectos para elogiar y después decir que no es un favor o para elogiar a mi colega (Ricardo Cadena), ni a los jugadores adversarios, pero que creo que es visible, ese equipo a lo que juega debería merecer más puntos, pero esto no es de merecer, es de marcar goles y ahí Chivas está con dificultad y espero que continue así por lo menos 90 minutos más, pero lo que genera en cantidad y calidad es bueno”, afirmó el lusitano.