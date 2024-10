Aplaude “El Toto” Berizzo entrega y disposición ante el bicampeón

León, Guanajuato.- Si bien, el resultado final pudiera hacer pensar otra cosa cuando tuvieron la ventaja, el empate contra el América dejó buenas sensaciones en el “domador” Eduardo Berizzo.

“Las sensaciones creo son buenas, el gol primero nos empoderó, nos dio capacidad de adelantar posiciones, equiparamos al rival, tristemente sufrimos el empate en una jugada donde no debió haber caído, una desatención, así que nos queda ese sentimiento de que se pudo haber ganado, algo que sin duda hubiera sido un premio al esfuerzo colectivo y no me queda duda de que estos jugadores merecían el triunfo”, dijo el argentino.

Al igual que sucedió ante Cruz Azul y Tigres, en esta ocasión los esmeraldas no pudieron cerrar de buena manera un partido, algo que ocupa al apodado “Toto” y a su cuerpo técnico y es que el conjunto guanajuatense ya no puede darse el lujo de seguir dejando unidades a la orilla del camino.

“Se deben cerrar los caminos al gol y aprovechar las que queden, necesitamos serenarnos más en esos ramos finales, a veces lo más rápido no es lo mejor y si hubiéremos tenido la paciencia para ir a buscar el segundo, seguro lo hubiéramos ganado. Después insisto que hay que felicitar a los jugadores por su respuesta, esto nos tiene bastante contentos y seguiremos por este camino, pensando en que podemos engancharnos a ese décimo lugar y clasificarnos”.

Se fueron sin hacerse daño. / Fotos: Francisco Meza / El Sol de León

Por último, el técnico del Club León se dijo tranquilo pese al tema de los lesionados y es que el próximo parón por la fecha FIFA ayudará a que tenga plantel completo cuando se reanude el certamen y se haga la visita a los Bravos de Juárez.

“La seguidilla de lesiones te complica, pero las metodologías cambiaron, al igual que las maneras de entrenar, hay diferentes argumentos para explicar las lesiones, pero todas son recuperables y el equipo debe seguir jugando con intensidad, lo vimos ante Tigres, ahora con América y esta manera de jugar es lo que deseamos, con opciones de dinamismo y sin duda vamos a seguir creciendo”, aseveró.