Angulo reconoce mejoría y refrenda compromiso con Club León

León, Guanajuato.- Enfrentar al América es para Jesús Angulo una oportunidad más para mostrarse con Club León, una lesión le impidió gozar de mayor regularidad en el Clausura 2023, aunque en fechas recientes ha sumado minutos, oportunidades que dan confianza al llamado “Canelo”.

Para el mediocampista el cotejo en el Estadio Azteca es trascendental: “Estamos peleando el segundo lugar todavía y por qué no tener el primer lugar también, queremos apostar por cosas grandes, tenemos buen plantel para pelear el primer lugar".

“Es un partido que sabemos que es importante, estamos peleando los primeros lugares de la tabla, entonces tenemos que dar el golpe de autoridad. Estamos confiados y con muchas ganas de sacar un buen resultado”, agregó Angulo.

En lo que va del certamen, Angulo ha venido de menos a más, pese a que una afección física le ha impedido afianzarse como hombre importante ha tenido mayor actividad en los últimos partidos de Club León.

“(Mi objetivo) Primero que nada es volver a recuperar el nivel que tenía antes de mi lesión, eso es con trabajo nada más. Me he sentido muy bien conforme van pasando los días, estoy seguro que me voy a sentir mejor en estas semanas”, reconoció Angulo.

Fue en el Clausura 2022 cuando “Canelo” aún militaba con Chivas que sufrió una fractura de peroné de la pierna izquierda, lesión que lo alejó de las canchas la gran parte del Apertura 2022, fue en su proceso de recuperación que se dio su traspaso a León.

Como verdiblanco, suma 50 minutos en Liga MX y siendo ya recurrente en los partidos ante Santos Laguna, Pachuca y el pendiente de la primera fecha ante Mazatlán. En Concachampions ya disputó los 90 minutos de la vuelta de octavos de final ante Tauro FC.

Ante el panorama positivo de recuperación, Angulo se perfila como revulsivo para las próximas semanas en las que Club León vuelve al escenario internacional para enfrentar al Violette de Haití por los cuartos de final de la Concachampions.