Angelinos hacen fiesta histórica

León, Guanajuato; 18 de febrero del 2020.- Con tres años de vida en la MLS, Los Ángeles FC participa por primera vez en un torneo internacional, en este día histórico, los seguidores del cuadro angelino vivieron una auténtica fiesta horas previas al partido.

Con Bob Bradley en el banquillo y Carlos Vela como referente de ataque y goleador histórico, alrededor de mil seguidores viajaron desde California al Bajío mexicano.

Horas previas al duelo entre LAFC y Club León, decenas de seguidores se congregaron en un centro comercial a un costado del Mariano Escobedo y calentaron ánimos con cerveza, alitas y canciones amenazadas por música de banda.

Los corridos y canciones más coreadas fueron aquellas que evocaron los orígenes y raíces de más de un aficionado mexicoamericano, Caminos de Guanajuato, Canción Mixteca, Caminos de Michoacán o algunas otras de gran tradición en el género grupero como la Puerta Negra y la Jaula de Oro fueron las piezas que amenazaron la espera al gran debut internacional.

El principal grupo de animación fue The 3252 y sus subscripciones The Psychos, The Los Angeles Krew, entre otros. Otros que dieron fiesta fueron propios fans estadounidenses, así como japoneses y coreanos.

El batallón de color negro y oro fue escoltado por Policía Municipal hasta su ingreso al Nou Camp, únicamente 750 viajaron con boleto en mano, todo como parte de un paquete que accesos que ofreció Club León a LAFC, el resto obtuvo su ticket gracias a familiares o amigos que radican en León, o alguna otra entidad. Otros cuantos ofrecieron dólares a los revendedores.