Ángela Solano quiere ser mundialista con México

León, Guanajuato; 31 de mayo del 2021.- México será sede del Campeonato Mundial de Voleibol Femenil Sub 18 y Guanajuato tiene a una jugadora prospecto que podría ser parte del representativo nacional, se trata de la leonesa Luz Ángela Solano quien es considerada en la preselección.

Integrante del selectivo estatal de Guanajuato, Ángela Solano se desempeña en la duela como opuesta, con 16 años se dice motivada por la ilusión de jugar un mundial en su propio país.

“Es una emoción muy grande, todo el esfuerzo que he llevado todos estos años ha resultado, me motiva mucho saber que México organiza otro mundial y es un sueño que pudiera jugar por mi país”, destacó Ángela Solano.

La Federación Mexicana de Voleibol, asignó la sede de la justa mundialista para el estado de Durango, la competencia se desarrollará del 20 al 29 de septiembre.

Para alistar la participación mundialista, la sexteta que dirige Gabriela Alarcón realizó una concentración el pasado mes de abril a la que acudió una preselección de 20 integrantes, entre ellas Luz Solano quien es la única representante de Guanajuato considerada para este ciclo de preparación.

“El hecho de ser la única de Guanajuato en ser considerada me llena de mucho orgullo y satisfacción de que las cosas que estoy haciendo están saliendo bien, cada día me esfuerzo más”, añadió Solano Muñoz.

Sobre las cualidades que identifica como sus principales fortalezas en la duela comentó “Mi tranquilidad, no me estreso tan fácilmente por las acciones de juego y siempre trato de corregir lo que estoy haciendo mal, me concentro en lo que hago en el partido y sobre todo en los entrenamientos”.

OTROS EVENTOS

Como integrante de la selección de Guanajuato, Luz Solano tiene en puerta la participación en diversos eventos como los Juegos Nacionales Conade a realizarse en Colima, así como el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol que tendrá sede compartida entre Irapuato y Celaya, ambos certámenes programados en junio.