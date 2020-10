Ángel Mena quiere títulos y no tanto récords con La Fiera

León, Guanajuato; 29 de octubre del 2020.- León podrá ser el equipo que mejor juega en toda la Liga MX, el de los récords, sin embargo, Ángel Mena tiene bien claro que en el recuerdo de la afición sólo quedarán aquellos planteles que lograron alzar títulos.

“Tiene mucho mérito todo lo que hemos hecho, la constancia, el trabajo en este proceso que venimos arrastrando desde hace cuatro torneos, pero como siempre digo, no sirve de nada romper récords o quedar como el mejor si al final no conseguimos la copa, de eso es lo que se acuerda la gente, lo de los récords se escucha muy bonito, pero lo único que queremos es levantar el título”, señaló el ecuatoriano.

Y es que Mena ya fue parte de un equipo que el año pasado batió la marca de más triunfos en fila, pero que al final se quedó en la orilla; ahora, La Fiera está cerca de llegar a los 42 puntos, cifra que nunca se ha alcanzado en la historia de los torneos cortos.

“No tenemos presión, quizás en ese primer torneo si porque nadie daba como favorito a León, se consiguieron buenos puntos, el récord de victorias, se llegó a la final, si había presión por todo lo que se había hecho, pero ahora no, la verdad sentimos que el proceso que hemos venido realizando ha sido bueno y por todo lo que se ha hecho sería buen momento para conseguir el título, sin desmerecer a los demás León ha hecho buenas campañas y quizás por merecimientos ya deberíamos tener esa copa”.

UNA “FIERA” INCANSABLE

Ya con el pase a la liguilla y el liderato en la bolsa, Nacho Ambriz podría darse el lujo de realizar algunas rotaciones en su plantel para las últimas dos jornadas de la fase regular, aunque estos movimientos no son del total agrado del “Ángel del Gol”, cuya misión es siempre mantenerse dentro del terreno de juego.

“A mí no me gusta quedarme fuera por un tema de rotación, por más cansancio que tenga quiero estar jugando, lo de las cargas es algo que manejará el cuerpo técnico, pero en lo personal no me gustaría quedarme fuera de ningún partido, así lleve 21, 22 o 24 juegos siempre me gustaría estar en todos, aunque siempre respetuoso de la decisión del técnico”.

Por último, Mena apuntó que no ha existido acercamiento con la directiva para tratar el asunto de una renovación, esto cuando todavía le resta un año más a su contrato.





En Números…

4 Torneos los que ha disputado Ángel Mena con León

66 Juegos de liga en lo que el ecuatoriano ha portado la playera esmeralda

37 Goles marcados con La Fiera para el mediocampista