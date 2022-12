Ángel Mena negó que existan ofertas para repatriarlo al futbol ecuatoriano

Lo de Ángel Mena a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero sobre todo al Emelec de Ecuador, fue simple y sencillamente meros rumores generados en el futbol de estufa, así lo dejó en claro el mediocampista del Club León.

“A título personal a mí nadie me buscó, no sé si a mí representante le habrán hecho alguna oferta formal porque cuando alguien te quiere realmente te busca con algo firme y ahí se demuestra si el interés que tienen es real o no. A mí nunca me hicieron llegar alguna oferta y como lo dije, cuando tienes el interés hacia algún jugador lo primero que haces es contactar al mismo jugador, solo que hay cosas que por tratar de quedar bien se dicen, se especulan y hay cosas que no son reales”, explicó Mena en charla con la emisión de su país “Azul de Corazón” de Telepremier.

El también mundialista en Qatar 2022 con La Tricolor no escondió su cariño y agradecimiento hacia la escuadra eléctrica, donde debutó en 2009 y reconoció que siempre ha tenido las puertas abiertas para volver.

“La dirigencia anterior de Emelec es una de las que más respeto y al presidente lo quiero porque es una persona que se portó muy bien conmigo, las puertas del club siempre estuvieron abiertas para poder volver, es más, cuando estuvo Marcos Mondiani (Director Deportivo) siempre me insistía que volviera y me sentía bien porque había personas agradecidas por todo lo que uno había aportado al club, pero ahora con estos temas que salieron de que me habían buscado y después vi una nota donde daban a entender que a Emelec regresa el que realmente ama al club, o algo más o menos leí así, no sé con que fin lo dicen, si con tratar de quedar bien con la gente y en contra a la gente con uno, no lo sé”, aseveró “El Ángel del Gol”.

Lo único cierto es que Mena tiene contrato con La Fiera hasta mediados de 2024 y va por su noveno torneo con el conjunto esmeralda. El sudamericano registra 151 partidos en León y ha marcado 67 anotaciones, lo que le ubica en el octavo peldaño de la lista de máximos artilleros en la historia de la institución.

El ecuatoriano entra en planes del nuevo “domador” Nicolás Larcamón e incluso marcó en la más reciente victoria de los panzas verdes en pretemporada frente a Bravos de Juárez.

En números