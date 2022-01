Ángel Mena con esperanza de ayudar a Ecuador en las eliminatorias

León, Guanajuato.- En una situación que causa eco en León y Ecuador, Ángel Mena esperará hasta el último momento para saber si es que puede tener actividad en la doble ventana de eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL.

Hay que recordar que el mediocampista presentó una lesión grado uno en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, esto en el choque del sábado pasado ante Pachuca.

“Sería muy apresurado dar un diagnostico en este momento y decir si estaré o no, hay que hacer las evaluaciones necesarias y los médicos de acá por ende tienen mucha responsabilidad, a veces la decisión final para por uno como jugador que siempre quiere estar dentro de la cancha, pero también hay que considerar lo que digan los doctores y el cuerpo técnico, no queremos que esto cause algo peor, actualmente tengo muchos deseos de jugar, pero hay que tomar precauciones”, señaló Mena.

El jugador de La Fiera tiene muy claro el panorama, esto al manifestar que “hay posibilidades (de jugar), pero reitero, la decisión se tomará en conjunto con los médicos y el cuerpo técnico, quizás la decisión final pasará por mí y como me siento”.

Este jueves, a puerta cerrada en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, La Tricolor recibirá a Brasil, mientras que el próximo martes visitará a su similar de Perú. El representativo que comanda Gustavo Alfaro marcha tercero con 23 unidades, solo por debajo de Brasil y Argentina que suman 35 y 29 puntos, respectivamente.

Lo del “Ángel del Gol” deberá ser un tema que se trate con toda delicadeza, ya que además del camino rumbo al Mundial de Qatar, también tendrá compromisos importantes con el conjunto esmeralda, disputando un apretado calendario en la Liga MX y sumándose la incursión en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde León se eliminará en octavos de final frente al Guastatoya guatemalteco, duelos pactados para el 16 y 22 de febrero.