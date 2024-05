Ángel Mena busca cumplir con La Fiera antes de volver a su país

León, Gto.- Por la mente de Ángel Mena siempre ha pasado regresar a su país para volver a vestir la playera del Emelec, club que lo viera debutar allá por el año de 2007, sin embargo, antes de aspirar a cumplir ese deseo, el mediocampista ecuatoriano busca cumplir el compromiso que aún tiene con el Club León.

De vacaciones en su tierra natal, Mena ha sido captado junto a su familia en el Estadio George Capwell, casa de la escuadra eléctrica y ahí mismo fue entrevistado por la emisión Emelec TV, en donde dejó en claro que antes de retornar al balompié ecuatoriano, su misión es poder despedirse como se debe de la escuadra esmeralda con la que ha conseguido levantar tres títulos, el del Guard1anes 2020 de la Liga MX, la Leagues Cup 2021 y la Concachampions del año pasado.

Futbol La Fiera se alista para comenzar una nueva pretemporada con Jorge Bava

“La idea es volver a México, aún tengo un contrato que me hace parte del Club León, así que bueno, la idea es presentarse a la pretemporada y cumplir con el contrato como está estipulado, obviamente después veremos que se va dando en el camino”, comentó el apodado “Ángel del Gol”.

Francisco Meza / El Sol de León

Respecto a la posibilidad de enfundarse de nuevo con la playera del cuadro azul, indicó que “Emelec siempre ha estado en los planes, esperemos se pueda dar, pero no depende de mí, se tienen que reunir las condiciones, pero no hay que apresurar los tiempos, tengo contrato con León que es un equipo que me abrió las puertas, que me ha dado mucho y estoy feliz, agradecido con la institución y esperemos que se vayan dando de a poquito las cosas, que se vayan acomodando y si, el próximo año me gustaría estar acá, pero esperemos los tiempos”.

En este mismo sentido, Mena reveló que no han existido negociaciones entre El Bombillo y La Fiera para su traspaso, toda vez que “soy muy respetuoso de los procesos y respeto a todos los compañeros que están ahora en Emelec y respeto a la institución a la cual me debo actualmente, así que no quiero adelantar nada, simplemente mi deseo ha estado en que algún día se pueda dar mi regreso a Emelec y si se da bienvenido sea y si no, pues en su momento aporté a la institución y cumplí con las exigencias”.

Cabe señalar que el nombre de Ángel Mena es uno de los que se ha manejado como posible baja del elenco felino para la siguiente campaña, aunque al momento no hay nada concreto, siendo Elías Hernández la única baja que León ha hecho oficial.

Francisco Meza / El Sol de León

De esta manera, el sudamericano y seleccionado de La Tricolor deberá reportar este jueves al arranque de la pretemporada bajo las órdenes del “domador” uruguayo Jorge Bava.

Futbol La Fiera, entre la obligación actual y el dolor de desprenderse del pasado

En Números