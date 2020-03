Ángel Mena aparece en el once ideal de la jornada 10 de la Liga MX

León, Guanajuato.- Aun cuando erró una pena máxima, el “Ángel del Gol” de la escuadra esmeralda fue elegido para el Once Ideal de la fecha 10.

Por su desempeño durante la #Jornada10 nuestro Consejo de Expertos decidió que ellos integraran el #11Ideal de la #LigaBBVAMX@jesuscorona01 @josejavieraf @hugo_delao @pirez_leandro

Jesús Gallardo@Rocha29Aldo @j_molina5

Ángel Mena@brian_lozano18 @jona2118 @10APG pic.twitter.com/q5IMBy9ery — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 16, 2020

Junto al “Chapito” Montes y Jean Meneses, Ángel Mena se encuentra convertido en uno de los elementos más importantes para La Fiera en este Clausura 2020. El mediocampista ecuatoriano registra ocho anotaciones y es sublíder de la tabla de goleo, sólo un tanto por debajo de Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul y con las mismas dianas de André-Pierre Gignac, de los Tigres y Leo Fernández, del Toluca.

Mena se ha vuelto a enganchar, marcó de la jornada uno a la cuatro, pero después volvió a aparecer hasta la nueve cuando León goleó a domicilio a Bravos de Juárez y recién frente a los Pumas, se encargó de abrir camino hacia una victoria cómoda y que al final le acabaría saliendo bastante barata a los “Hechos en CU”.

Querétaro, Santos, Pachuca, Monarcas Morelia, Juárez y Pumas, han sido las víctimas del playera 13 verdiblanca, incluso a Gallos y Bravos, los castigó por partida doble.

En 10 compromisos, todos arrancando como titular, el también seleccionado ecuatoriano suma 870 minutos, únicamente no pudo completar los enfrentamientos contra Pachuca y la UNAM, donde salió de cambio al 71´ y 79´ de tiempo corrido, respectivamente.

Cabe destacar que es la cuarta ocasión en que Ángel Mena aparece esta campaña en una formación de lujo, antes lo hizo en la jornada uno (Vs. Querétaro), tres (Vs. Pachuca) y cuatro (Vs. Monarcas); otros jugadores verdiblancos que de igual forma han sido designados son Fernando Navarro, William Tesillo y Luis Montes.

Además de Mena, en el Once Ideal de este fin de semana también figuran José de Jesús Corona (Cruz Azul), Javier Abella (Atlas), Hugo Rodríguez (Santos), Leandro González (Tijuana), Jesús Gallardo (Monterrey), Jesús Molina (Chivas), Aldo Rocha (Morelia), Brian Lozano (Santos), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) y André-Pierre Gignac (Tigres); el mejor entrenador para el comité de especialistas de la Liga MX fue Robert Dante Siboldi, de Cruz Azul.