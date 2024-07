Ángel Camacho ya está listo para tener una cita con la historia en París 2024

León, Guanajuato. A sus escasos 19 años, Ángel Camacho ya presume ser medallista paralímpico y rumbo a París 2024, se encuentra considerado como una de las figuras a seguir dentro de la para-natación.

Hace tres años en la edición celebrada en Tokio, Japón, Camacho irrumpió de gran manera al colgarse el bronce dentro de los 50 metros estilo dorso para la categoría S4. El tritón leonés comenzó ahí una brillante trayectoria repleta de éxitos y que, en años recientes, le ha llevado a sumar importantes conquistas en Campeonatos Mundiales, así como dentro del serial de Copas del Mundo, donde este año se consolidó como uno de los máximos triunfadores en la fecha realizada en Berlín, Alemania.

En charla exclusiva con El Sol de León, “Angelito”, como le llaman en casa, dejó de manifiesto su emoción por poder participar en una segunda justa de verano, al tiempo de comprometerse a mejorar lo hecho en el país del sol naciente. Ángel de Jesús reconoció que hay cierta presión, pero tampoco le rehúye a la responsabilidad y asume esa etiqueta de figura de la para-natación mexicana.

Cortesía / CONADE

“Estoy muy emocionado, con ansias de poder competir y con la mentalidad bien puesta de poder hacer algo mucho mejor que lo que hicimos en la edición pasada que fue en Tokio y ahora sí que es ir por la medalla de oro, ese es el objetivo que nos hemos trazado y para lograr eso tenemos que dar lo mejor de nosotros”, preció el guanajuatense.

NO ENTRA EN CONFORMISMOS

Camacho Ramírez desea convertirse en referente de futuras generaciones y todo en base a sus conquistas, por lo que, rompiendo la barrera de los límites, se ha trazado regresar en próximas semanas a suelo azteca con las maletas repletas de medallas y sueños cumplidos nada más y nada menos que de la Ciudad Luz.

“Aspiro a tener más de una medalla en el cuello y no quiero bronce, vamos por el oro, una plata, entonces feliz de que mi familia me esté acompañando, que me vea competir en el evento máximo, en el sueño que para nosotros los atletas es un sueño hecho realidad y esa es una motivación extra”, aseveró.

Serán un total de cinco pruebas en las que competirá, los 50, 100 y 200 metros libres, el combinado individual de 150 metros y ese 50 dorso que tan gratos recuerdos le trae.

EN SU MEJOR VERSIÓN

Pese a su juventud, Ángel Camacho muestra atrevimiento, madurez y ganas de llevar su nombre hasta lo más alto. De aquel novel en Tokio reconoce que queda poco, ya que hoy en día se ha superado en todos los sentidos, en lo mental, lo deportivo y lo físico.

“Mentalmente he cambiado mucho, creo que ya me di cuenta de lo que representa estar en unos Juegos Paralímpicos, en Tokio la verdad no estábamos tan conscientes de la magnitud de un evento así y físicamente he cambiado mucho, mejoré tiempos en comparación a ese año. Me parece que me pueden considerar como una carta a vencer”.

Y en este mismo sentido, agregó que “hay un poco de presión porque me he puesto la meta de superar lo que hice en Tokio, eso no lo puedo negar, pero también tengo la suficiente seguridad para poder decir que voy a hacer grandes cosas en París y voy a lograr algo mucho mejor que en esos Paralímpicos de 2021”, precisó el nativo de la capital cuerera y quien en 2023 se hiciera hasta de cuatro metales en el Campeonato Mundial de la especialidad que se llevó a cabo en Yokohama.

Por lo pronto, Camacho y el resto de la delegación tricolor de para-natación se encuentran trabajando en la capital del país y será el próximo 31 de julio cuando hagan el viaje a Sierra Nevada, España, siendo esa la parada previa de cara a la gran cita de cada cuatro años.