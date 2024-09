Ángel Camacho y Jesús Gutiérrez están en casa tras sus conquistas en París 2024

León, Gto.- No hay nada como estar en casa, con los seres amados y siendo medallista paralímpico. Los tritones guanajuatenses Ángel Camacho y Jesús Gutiérrez regresaron al terruño luego de sus respectivos éxitos en la justa veraniega llevada a cabo en París y en el caso de Camacho, consolidado como el máximo ganador de preseas de toda la delegación mexicana.

A sus escasos 16 años, Ángel nadaba hacia la fama en Tokio 2020, donde se colgó bronce en los 50 metros estilo dorso para la clasificación S4, sin embargo, ahora en la Ciudad Luz dejó en claro que es el nuevo rostro de la paranatación azteca con su plata en los 50 dorso y el par de bronces que cosechó en los 100 metros libres y el combinado individual de 150 para la clase SM4.

“Ha sido una experiencia única, ver a toda la gente apoyando, las banderas mexicanas en la tribuna porque había muchos mexicanos y las horas previas a cada medalla fueron algo especial, pero en la primera la verdad toda la noche estuve pensando en como iba a ganar medalla. Me levanté muy temprano, me puse los audífonos, pasé la eliminatoria que eso me dio más confianza y luego la final. Antes de regresar a la alberca mi familia me marcó para decirme que ya estaban todos ahí, así que verlos conmigo fue algo especial y motivante porque en Tokio no se pudo por la pandemia”, explicó Camacho Ramírez.

Por su parte, el nuevo orgullo de Irapuato, Jesús Gutiérrez, se colgó bronce en los 400 libres S6, esto apenas en su debut paralímpico, pero además, hizo historia junto a sus hermanos Juan José y Raúl, siendo los primeros tres consanguíneos que coinciden en una misma edición.

“La experiencia me la llevo para siempre, no pensé ganar esa medalla, la competencia estaba muy reñida, pero me mentalicé en dar lo mejor. Este es un sueño hecho realidad y esta medalla no es solo mía, es de los que han estado atrás, de mi familia, amigos y de la gente que siempre confió. Competir con mis hermanos fue grandioso, no hubo nervios porque sentía su apoyo, siempre me dijeron que diera lo mejor y también es de ellos”, dijo Gutiérrez Bermúdez.

Ángel Camacho y “Chuy” Gutiérrez fueron recibidos en la capital cuerera por el titular de la Comisión Estatal de Deportes, Marco Gaxiola, así como por Jorge Medina, director de alto rendimiento; además, estuvo presente el resto de la dinastía Gutiérrez Bermúdez, quienes se agenciaron diplomas paralímpicos al avanzar en varias de sus finales.

Por otra parte, se dieron a conocer los incentivos económicos establecidos en el Fondo de Apoyo para el Deporte de Alto Rendimiento (FADAR), siendo de 150 mil pesos por metal de plata y 100 mil por bronce, al tiempo de confirmarse que cada atleta guanajuatense en paralímpicos recibirá 30 mil pesos por el simple hecho de haberse clasificado. Los otros paranadadores “guanajuas” en acción fueron Fabiola Ramírez y Jesús Hernández.

