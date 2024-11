Ángel Camacho, triple medallista en París 2024, se prepara para nuevos retos en el Mundial de Singapur 2025

León, Guanajuato.- Nuevos retos y nuevas aventuras esperan al pararanador leonés, Ángel de Jesús Camacho Ramírez. El triple medallista de París 2024 cierra el año en un periodo de descanso, necesario para renovar bríos con miras al próximo año, cuya máxima cita está en el Mundial de la especialidad de Singapur 2025.

Atrás quedó aquel niño que a sus 16 años figuró como medallista de bronce en Tokio 2020, para sus segundos Juegos Paralímpicos, Camacho Ramírez brilló como el mexicano más galardonado en París 2024 tras colgarse con una plata y dos bronces. Dicha cosecha le renueva el hambre por lograr mayores hazañas.

“Ser el máximo medallista me cambió la vida, ya la gente me reconoce más, me pide fotos. Para Los Ángeles 2028, sé que lo voy a lograr; tener esa medalla de oro que tanto añoro”, resaltó Ángel Camacho tras una visita a su terruño, la ciudad de León.

Aunque concluyó su ciclo de competencias después de la justa desarrollada en Francia, Camacho mantiene sus entrenamientos en la Ciudad de México. El ‘tritón’ mexicano descansa con miras a los retos que le esperan en 2025.

“Sigo entrenando, no con la misma intensidad, hay días en los que a veces no puedo entrenar. El siguiente año se viene un Mundial de Natación en Singapur, será el inicio del Ciclo Olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Yo terminé de competir desde París 2024. Próximamente, viene una Serie Mundial en Guadalajara, yo no voy a estar, pero varios compañeros sí van”, subrayó el multicampeón de Paranacionales CONADE.

Es de recordar que las tres preseas logradas por Ángel de Jesús fueron una plata en los 50 metros espalda S4 y par de bronces cosechados en los 100 libre S4 y los 150m combinado SM4.

PREMIO ESTATAL

A la ola de premios y reconocimientos que se le han otorgado a Camacho se suma el Premio Estatal del Deporte en la categoría de Mejor Deportista de Deporte Adaptado, galardón que otorga el Gobierno del Estado de Guanajuato por medio de la Comisión de Deporte. Dicha distinción ya la había recibido el año anterior.

“Feliz y contento de ganarlo por segundo año consecutivo, segundo año que lo gano en toda la historia deportiva que tengo. Es un año que nuevamente se renueva este premio estatal y más contento por el mérito de que gané este premio después de ser el máximo medallista Paralímpico mexicano en París 2024”, concluyó Camacho Ramírez.