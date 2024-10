Andrés Guardado hace retrospectiva con el Tricolor tras la pausa con León

León, Guanajuato.- En su semana de homenaje con el Tricolor, el capitán del Club Léon, Andrés Guardado, recordó varios de sus pases con el seleccionado mexicano, dese sus inicios, los momentos más gratos, los instantes dolorosos y su perspectiva que tiene del actual proceso con Javier “El Vasco” Aguirre.

Días atrás, cuando llegó a la concentración del combinado azteca, el apodado “Principito” reconoció que su carrera con el representativo mexicano ha llegado a su fin, pero también se dijo listo para sus últimos dos “bailes” a manera de reconocimiento frente al Valencia, club con el cual disputó 66 cotejos en España y posteriormente ante los Estados Unidos, choques que se realizarán en Puebla y Guadalajara, respectivamente.

Fue justo al cumplir la mayoría de edad cuando Guardado recibió su primer llamado a la Selección Mexicana que, en ese entonces, era dirigida por Ricardo Antonio Lavolpe.

“Recuerdo que no tenía pasaporte o algo, llegué tarde a la concentración, estaba súper nervioso y hasta con el miedo de que Ricardo cuando se enterará que no tenía mis documentos para viajar me cambiara por otro jugador, pero la verdad que me aguante y llegué una tarde a entrenar con ellos a Estados Unidos, creo en Phoenix o San Diego, así que llegué novato, 18 años y llegar tarde a mi primera convocatoria por temas de documentos era porque no tenía ni idea de que me iban a convocar”, relató el jugador de La Fiera en entrevista con los canales oficiales del Tricolor.

LO GRATO: GOL VS. CROACIA EN 2014

Uno de los momentos más dulces para Guardado como seleccionado lo pasó en Brasil 2014, donde pudo marcar su único gol en una justa mundialista, esta frente a Croacia.

“El hacer un gol en un Mundial no se compara, más allá de la belleza, es algo que no se describe con palabras lo que un jugador experimenta cuando hace un gol en un Mundial y yo creo que con ese me quedo”, manifestó.

Y fue justo en ese Mundial, donde el jalisciense tiene un momento que le gustaría volver a vivir para intentar cambiar el curso de las cosas, aquella eliminación contra Holanda en los octavos de final y la cual se dio sobre los minutos finales con el famoso “No era Penal”.

“En ese partido estuvimos muy cerca conseguir el quinto partido y ojalá pudiera volver a estar en esos cinco minutos finales cuando cae el gol de Sneijder y luego el penal, me gustaría volver a estar ahí para corregir o por lo menos intentar hacer algo diferente para evitar lo que pasó”, relató.

LO MALO: 7-0 VS. CHILE EN COPA AMÉRICA

Andrés Guardado jamás olvidará el 18 de junio de 2016 cuando Chile le propinó un 7-0 al Tricolor en los cuartos de final de la primera Copa América que se jugó en la Unión Americana, siendo ese el momento más complicado y amargo que le tocó pasar como integrante del elenco nacional.

“El 7-0 contra Chile en Copa América fue uno de los más complicados, me tocó vivirlo como capitán dentro del campo, dar la cara después y obviamente ayudar a revertir esa situación que fue muy difícil, nos golpearon mucho desde afuera, algo que era normal, se empezó a dudar mucho del proceso de Osorio y había que tomarlo con la responsabilidad y ponerle el pecho a las balas”, aseveró.

MÉXICO EN BUENAS MANOS

Para el elemento de los panzas verdes y miembro del selecto grupo de los “Cinco Copas” mexicanos, el combinado mexicano tiene en Javier Aguirre la mejor apuesta para que la escuadra nacional retome idea, esencia, pero sobre todo identidad, de cara a una importante cita como el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

“Desde lo que hemos vivido de Qatar para acá creo que no hay otra persona idónea para manejar esto, dieron con la persona perfecta de capitán de barco y con lo bien rodeado que está creo que ahora mismo la selección está en buenas manos, Javier es la persona perfecta para volver a tener una idea como selección”, aseguró Guardado Hernández.

En Números

179 Juegos para Andrés Guardado portando la playera del Tricolor

5 Mundiales en los que ha participado el mediocampista

28 Goles para el “Principito” como seleccionado y uno de esos en Brasil 2014





La frase

“Yo uso mucho la palabra reinventarse, yo me he reinventado mucho en mi carrera, de posición, de características, por edad, por lesiones, pierdes facultades, ganas otras y entonces te tienes que reinventar para seguir siendo competitivo y ser el mejor en lo tuyo”.