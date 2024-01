Andrés Guardado cierra su ciclo con Real Betis

León, Gto.-La historia del “Principito” y el Real Betis ha concluido, el club español despidió a Andrés Guardado en una emotiva ceremonia en la que el nuevo jugador del Club León estuvo acompañado por su familia, directivos, cuerpo técnico y compañeros de equipo quienes dieron el “adiós” a quien fuera su capitán por varias campañas.

“Querido Andrés, en el futbol actual hay mucha rotación en las plantillas y es difícil establecer relaciones prolongadas entre futbolistas y el club. Casi siete años después de tu llegada, Andrés te vas de nuestro club como el extranjero con más partidos jugados, con muchas temporadas como capitán y una Copa del Rey en tu palmarés. Siempre ha sido un capitán leal al Betis y sus compañeros”, exaltó Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié

La etapa del internacional mexicano con el conjunto bético se extendió por siete años, entre su legado reluce el título de la Real Be

"Me hicieron sentir bético desde el primer día. Durante 17 años (jugando en Europa) llevé mi bandera de México y representé a mi país. Ahora me llevo mi bufanda bética y seré 'Andrés el mexicano bético.' Espero que la gente, cuando se acuerde de mí, diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Quiero mucho al club, a la ciudad, a la afición, pero repito, esto no es un adiós, es un hasta luego", comentó Andrés Guardado durante la ceremonia.

Para sumarle emotividad a la ceremonia se tuvo la participación compañeros que tuvo el mexicano entre ellos los ya retirados Joaquín Sánchez y Sergio Canales. También intervinieron el argentino Germán Pezzella y el francés Nabil Fekir, este último recibió el brazalete de capitán.

Otro que tuvo participación fue el estratega Manuel Pellegrini quien resaltó: “Los líderes no se hacen por votación, los líderes se hacen a través de una personalidad, de una trayectoria. Tuve la suerte de contar con capitanes como Andrés. Eso es lo que nos ha permitido ser un equipo competitivo. Nos costó mucho dejarlo ir, pero había hecho los méritos suficientes para abrirle las puertas para volver a México a un nuevo desafío. Sólo tengo palabras de agradecimiento".

NUEVA FIERA

De esta manera se dio cerrojazo al ciclo que tuvo el ahora futbolista de 37 años en Europa donde hizo carrera en La Liga, en Alemania y Países Bajos. Su último partido se dio en el triunfo por la mínima diferencia ante Granada, juego en el que disputó los 90 minutos.

La carrera del canterano de Atlas seguirá en la Liga MX con Club León con el que habría acordado un contrato de por lo menos dos temporadas. Para el día 21 está confirmado un homenaje en el Estadio Villamarín, luego realiza el viaje a México para ser presentado en el Bajío el próximo 23 de enero en una ceremonia con acceso libre al público en el Estadio León.

En números…

2 años de contrato de Guardado con Club León

17 años militó “El Principito” en Europa

7 temporadas defendió Guardado los colores béticos

37 años es la edad del futbolista mexicano