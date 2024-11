¡Adiós Principito! Anuncia Andrés Guardado su retiro del futbol profesional

León, Guanajuato.- Luego de 19 años de brillante trayectoria, la mayoría vivida y disfrutada en el viejo continente, Andrés Guardado ha decidido decirle adiós al futbol al término del Apertura 2024 de la Liga MX, por lo que, de quedar eliminado el Club León, el próximo domingo sería el último encuentro como profesional para “El Principito”.

A través de un live en su cuenta de Instagram, el centrocampista hizo el anuncio, pese a que en las últimas semanas venía siendo un elemento indiscutido para el “domador” Eduardo Berizzo, yendo de menos a más en ambos planos, el físico y futbolístico, aunque tras su reciente homenaje con el cual le puso punto final al seleccionado mexicano, con el cual llegó a disputar cinco Copas del Mundo, ya se iba vaticinando su retiro.

“Estoy aquí en la cancha del Estadio León porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol, de terminando esta temporada dejar de ser jugador profesional, después de 19 años, no tengo nada preparado la verdad, simplemente quiero que me salgan las palabras del corazón, de la cabeza”, manifestó Guardado ante sus seguidores.

El nacido en la perla tapatía agradeció a la familia Martínez la oportunidad de regresar al balompié mexicano para vestir la playera de La Fiera, esto después de su paso por España con el Deportivo La Coruña, Valencia y Real Betis, en Holanda con el PSV Eindhoven y en Alemania con el Bayer Leverkusen.

“Quiero agradecer a Jesús Martínez por darme la oportunidad de venir a esta institución (León), de venir a México, de retirarme en México, después de hacer prácticamente mi carrera afuera, se que no salieron las cosas como queríamos, pero me voy orgulloso de haber pertenecido a esta institución y me voy contento porque este último mes pudo enseñar un poco lo que fue Andrés Guardado dentro de la cancha y eso se lo agradezco a Berizzo porque me hizo disfrutar el último mes, me hizo sentir ese jugador útil, ese niño por el cual me dediqué al futbol”, aseveró.

Con la playera de los panzas verdes, Guardado ha disputado 22 partidos de liga, 14 de esos como titular y el único gol que ha marcado con León fue a finales del mes pasado frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Cabe recordar que el tapatío debutó un 20 de agosto de 2005 con el Atlas, institución en la cual permaneció de 2004 a 2007, previo a su salida al futbol europeo.