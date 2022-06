Andrea Dorantes vive la aventura de las “7 Cumbres”

La vida por si sola es una gran aventura, sin embargo, existen personas que buscan experimentar un escalón más arriba y una de esas es la alpinista leonesa Andrea Dorantes, quien se ha trazado la meta de conquistar las siete montañas más altas de cada continente.

El Kilimanjaro de 5,895 metros en África fue la primera misión, le siguió el Aconcagua de 6,961 metros en el cono sur de América y hace apenas una semana, la tercera cumbre fue la del Denali de 6,190 metros en Alaska, un monte que por su proximidad al círculo polar ártico presenta algunas de las temperaturas más bajas del planeta.

Deportes La guanajuatense Andrea Dorantes hace cumbre en el monte Denali

Tras completar su travesía, Dorantes regresó por unos días a casa y antes de lanzarse a la aventura en el Kosciuszko de Australia, la joven de 25 años hizo una escala para platicar con OEM Guanajuato.

Del futbol a la montaña

Para Andrea no existen límites, prueba de eso fue el salto tan radical que dio de una cancha de futbol al montañismo, esto mientras estudiaba en los Estados Unidos la carrera de finanzas, específicamente en la Estatal de Boise.

“Crecí jugando futbol, pero mi sueño era irme a Estados Unidos con una beca deportiva y jugar futbol allá, entonces consigo la beca, jugué dos años allá, pero me di cuenta que tenía que buscar otra cosa y desde niña siempre me gustó esquiar, fue entonces que busque universidades cercanas a montañas y encontré una en Idaho, ya pegado a la frontera de Canadá, me transferí y comencé con en el programa de actividades al aire libre”.

Con la entrada de la pandemia, Dorantes relató que “tuve que venirme a México, jamás había escalado una alta montaña y unos amigos me invitaron a subir el Pico de Orizaba, no sabía cómo ponerme unos crampones, como usar un piolet, me acuerdo que empezamos a subir y algo en mi hizo clic, fue esa sensación de querer subir algo más alto. En febrero de 2021 fui al Chimborazo de Ecuador y vi que mi cuerpo reaccionaba bien a la altura, eran 6,300 metros, no sufrí mal de montaña y si me gustaba viajar y las montañas, entonces quise combinarlo y ahí surgió la idea de las siete más altas de cada continente”.

Tres de siete

Cada montaña ha presentado sus complejidades, el Kilimanjaro y su altura, el Aconcagua y su escalada sin oxígeno, pero el Denali significó un doble reto, ya que aunado al clima extremo, Dorantes tuvo que sortear cada metro en solitario, sin el auxilio de sherpas o porteadores, librando aristas de caídas pronunciadas y atravesando glaciares.

“El Denali tiene el clima más bajo que se ha registrado en una montaña, afortunadamente el tiempo nos ayudó, la montaña es enorme, hice 70 kilómetros en subir y bajar, 6 mil metros de desnivel positivo y además hay microclimas, de repente había una tormenta en el campamento base, pero en el cuatro todo despejado y lo que me causó shock fue el hecho de que como es solo nieve, cuando sale el sol quema, deshidrata, las transiciones son tan rápidas que si te descuidas se puede poner feo. Justo el día de cumbre tuvimos que pasar una arista de casi mil metros de caída, con el frío sentía las manos congeladas y luego con el sol esa sensación de dolencia porque te está regresando la circulación”.

El techo del mundo

Llegar al pico de la montaña es como acariciar el cielo, el momento sublime donde el corazón late a mil por hora y la mente suele recuperar pasajes de la vida diaria.

“Aunque hagas la misma montaña mil veces, siempre vas a sentir algo distinto, yo me conecto con la montaña, es un sentimiento de gratitud, la montaña absorbe, luego más en frío te das cuenta que en realidad vas a la mitad del viaje porque resta la bajada y el 80 por ciento de los accidentes pasan en el descenso porque la gente como que se relaja”.

Nuevas aventuras se avecinan para Dorantes, el Kosciuszko en Australia, el Vinson en la Antártida, el Elbrús en Rusia y la madre de todas las montañas y los 8 miles, el Everest.

Andrea se describe como una persona relajada, atrevida y con la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Ella tiene claro que cuando reciba un no por respuesta, debe hacer todo lo posible por obtener el sí, justo como a esa loca idea de también visitar ambos polos y viajar en bicicleta desde Alaska a la Patagonia.

Las Siete Cumbres

Montaña Lugar Elevación (msnm) Kilimanjaro Tanzania 5,895 Aconcagua Argentina 6,961 Denali Estados Unidos 6,190 Kosciuszko Australia 2,228 Vinson Antártida 4,892 Elbrús Rusia 5,642 Everest China-Nepal 8,849

En números

12 Días duró la expedición al monte Denali ubicado en la cordillera de Alaska

7 Cumbres son las que busca conquistar Andrea Dorantes en un lapso de dos años

La frase

“Es difícil describirme porque siento que me limita, pero si soy una persona que puedo platicar con quien sea, relajada, me adapto a cualquier situación, soy adaptada, esa es la palabra, puedo estar en cualquier situación y me voy a adaptar”.