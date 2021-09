Andrea de la Herrán representará a Guanajuato en nuevo ciclo olímpico

De la mano del estado de Guanajuato, el sueño llamado Juegos Olímpicos de París 2024, luce bastante factible para la halterista Andrea de la Herrán.

Y es que el camino rumbo a Tokio 2020 fue realmente sinuoso, primero por la pandemia y después por el escaso o nulo apoyo que recibió de su anterior entidad.

“Estoy fascinada porque aquí el apoyo se ve al cien por ciento para todos los atletas y siento que esto es parte fundamental para seguir creciendo y mejorar mi rendimiento, entonces se nota la calidad del estado en ese sentido”, apuntó la medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 celebrados en Barranquilla, Colombia.

La nacida en Sinaloa, pero representante “guanajua” desde hace algunos meses, compartió que los entrenamientos en épocas de Covid-19 siguen siendo complejos ya que “actualmente entreno sola en casa, esto a veces puede ser algo irritante, pero se vienen buenos retos y por supuesto que el objetivo final es meternos al ciclo olímpico para clasificarnos a París 2024”.

En este mismo sentido, De la Herrán agregó: “Han cambiado las reglas de clasificación, es todo un reto tratar de entender como son los procesos, son muchísimas competencias, es fuerte el desgaste, lamentablemente no tuve la suerte de asistir a Tokio 2020 ya que me faltó participar en un evento clasificatorio, no pude ir debido a que de mi anterior estado no tuve el apoyo, quedé fuera del proceso y ahora con el apoyo de Guanajuato siento que París 2024 es una opción muy real y latente”.

La radicada en San José Iturbide también se dijo agradecida por el respaldo recibido de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas que preside Rosalío Alvarado y mientras llega el momento de iniciar el peregrinar hacia la próxima justa de verano, Andrea se enfoca en el Panamericano y en el Mundial de la especialidad que se llevarán a cabo en Ecuador y Uzbekistán, respectivamente.

Cabe recordar que otras cartas fuertes que tiene Guanajuato en esta disciplina son Yesica Hernández, campeona olímpica juvenil y Antonio Vázquez, medallista panamericano y de Universiada Mundial.