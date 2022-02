NFL confirma que los Cardinals jugarán en México este 2022

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) anunció que los Arizona Cardinals, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers jugarán en los partidos que se disputarán como parte de la serie de juegos internacionales de la temporada regular 2022.

“Estamos muy emocionados de organizar cinco juegos fuera de los Estados Unidos en 2022 y agradecemos a los clubes por su compromiso continuo con el crecimiento del deporte a nivel internacional”, dijo Peter O’Reilly, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios con los Clubes y Eventos de la NFL.

“Nuestros aficionados en Alemania, México y el Reino Unido podrán ver a algunos de los nombres más icónicos y las estrellas más importantes de la Liga y disfrutar una increíble serie de eventos”, añadió.

El año pasado, como parte de la expansión de la temporada regular de la Liga a 17 juegos, se tomó la determinación que, a partir de 2022, hasta cuatro de los equipos de la Conferencia cuyos equipos sean elegibles para un noveno juego de temporada regular en casa serían designados para jugar un partido internacional en un sitio neutral cada año.

Los detalles de las fechas, los rivales y los horarios de cada uno de los partidos se confirmarán cuando se anuncie el calendario completo de la temporada 2022 el próximo mes de mayo.

The NFL has announced that we have been designated to play a regular season game at Estadio Azteca in Mexico City in 2022.#CardenalesEnMexico 🇲🇽 — Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 28, 2022

“En 2005, cuando los Cardinals jugaron el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, experimentamos de primera mano el extraordinario apoyo y la increíble pasión de nuestros aficionados en México”, recordó el dueño de los Arizona Cardinals, Michael Bidwill. “Sabemos que esa pasión ha aumentado exponencialmente en los años posteriores y estamos encantados de regresar a la Ciudad de México en 2022”.

