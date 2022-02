América Leyendas tendrá visorias en Guanajuato

León, Guanajuato.- Lo que inició como un proyecto entre exjugadores azulcremas, ahora toma forma en una institución con equipo en Primera División y extendida a fuerzas básicas, para nutrir sus filas, América Leyendas anunció visorias en Guanajuato.

Contando entre su plantel con figuras como Juan Carlos Mosqueda, Alfredo González Tahuilán, entre otros, América Leyendas compite a nivel profesional en la Primera División de la United Premier Soccer League UPSL, circuito en el que obtuvieron el subcampeonato en la edición inaugural del 2021.

Las pruebas en Guanajuato están programadas para los días 19 y 20 de febrero en a un costado de Maseca sobre la carretera León – Silao. Para las visorias se prevé reunir de 50 a 100 prospectos originarios de León, Silao, Guanajuato y otros municipios colindantes.

Para las pruebas podrán acudir jugadores de categorías sub 17, sub 18, sub 20 y libre en la rama varonil. La detección de talentos también está abierta para la rama femenil en las divisiones libre y sub 20.

Otra categoría en la que compite América Leyendas es la Liga TDP, las Águilas militan en el Grupo 5 por lo que las visorias en Guanajuato servirán para incorporar nuevos jugadores en este plantel que milita en el llamado circuito de bronce.