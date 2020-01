Ambriz sale complacido por la exhibición frente a Pachuca

León, Guanajuato; 25 de Enero del 2020.- León lo hizo, se la debía a su gente, ganó, goleó y gustó, algo que deja a Nacho Ambriz con una sonrisa de oreja a oreja, en lo que fue su partido número 300 como entrenador en la Liga MX.

Empecé en 2010, ya son 10 años dirigiendo y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de hacer lo que más amo, así que sólo es seguir acumulando la mayor cantidad de partidos, ir por ese campeonato que se lo debemos al club y al final eso de los juegos dirigidos pues creo que son meras estadísticas

Frente a los Tuzos “sabíamos que no iba a ser sencillo, es un equipo que suele jugar bien y con un Rubens (Sambueza) que te puede jugar por todos lados, nosotros veníamos dolidos del juego contra Santos y ahora fue un partido sino perfecto, si para ganarlo, fue importante no recibir goles y contento por la afición y porque son tres puntos que nos devuelven a los primeros lugares”.

De si los panzas verdes se van acercando a un óptimo rendimiento, Ambriz dijo que “acercarte al cien es muy difícil, pero este equipo es contante desde el año anterior, hemos mantenido un buen nivel y me regreso al duelo de Santos, que si nos dan ese segundo gol a lo mejor no perdemos, pero este equipo sabe qué hacer y eso me deja satisfecho”.

LAMENTA LESIÓN DE PIZZUTO

Nacho Ambriz le deseó una pronta recuperación al juvenil tuzo Eugenio Pizzuto, incluso revelando que al subcampeón mundial Sub-17, lo viene siguiendo desde hace ya tiempo.

Me da pena porque es un chico que en su momento se lo pedí a Pachuca, me gusta mucho como juega y ahora sufre esta lesión, pero hoy los jóvenes se recuperan más rápido y ojalá sea su caso para que muy pronto pueda estar de vuelta en las canchas