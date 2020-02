Ambriz no echa campanas al vuelo tras adelantarse al LAFC

León, Guanajuato; 18 de febrero del 2020.- Nacho Ambriz lució tranquilo, más no confiado, con la ventaja de dos anotaciones que tiene León sobre el cuadro de Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Estoy tranquilo porque primero no recibimos gol, eso era importante, ganamos 2-0 y en lo que es el partido los vi a los muchachos un poco ansiosos, nos ganó eso, estuvimos algo imprecisos, por lapsos jugamos bien, pero se hizo un gran esfuerzo, se corrió y ahora habrá que pensar en lo que viene”, apuntó el entrenador esmeralda.

Ambriz hubiera deseado una mayor ventaja, luego de las acciones que desperdició La Fiera en la parte inicial, “ojalá nos hubiéramos ido con otro golecito más, ese marcador de 2-0 es el más engañoso, ya nos pasó la liguilla pasada y esperamos haber aprendido de aquella ocasión, Los Ángeles nos presionó y a nosotros nos faltó esa fineza en ciertos lapsos, pero esta claro que no nos debemos confiar y debemos ir a hacer un juego muy serio”.

Para la vuelta en tierras californianas “espero que no tengamos esa ansiedad, normalmente el equipo no es tan impreciso en esta forma de jugar que tenemos y necesitamos estar bastante atentos atrás, no recibir gol y buscar hacer otro gol en Los Ángeles”.

Nacho reiteró que Los Ángeles FC es un conjunto de armas tomar, más si en el ataque Carlos Vela sale en un día inspirado, “para mi es el mejor jugador mexicano, sabíamos que a la hora que tiene el balón conecta muy rápido, buscamos que también que la pelota no le llegara tan limpia, lo encimamos en la marca, a veces lo logramos, pero tiene mucha calidad, sabe girar y es un jugador muy completo”.

Finalmente, el “domador” adelantó que el próximo sábado frente a Necaxa, cuando León reanude su participación en la Liga MX, continuarán las rotaciones, esto con el objetivo de que el plantel tenga una óptima recuperación de cara a la agenda tan apretada.