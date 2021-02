Ambriz mantiene la calma pese a tropiezo con Tijuana

León, Guanajuato; 12 de febrero del 2021.- Una vez más el actual campeón del futbol mexicano se vio superado, ahora fueron los Xolos de Tijuana los que vencieron a Club León, ante la situación Nacho Ambriz mantiene la calma y confianza en su equipo.

Por segundo juego al hilo se dio un tropiezo para La Fiera, pese a este panorama, Ambriz reconoce que no puede reprochar el accionar de su equipo que poco a poco mejora en el torneo.

“Ellos hacen un gol tempranero (Tijuana), nosotros tuvimos posibilidad de empatar, pero no concretamos, al equipo no le puedo reprochar nada, tenemos que seguir trabajando, estoy tranquilo porque en el torneo hay muchos puntos por pelear”, reconoció Ambriz.

Uno de los argumentos que tienen tranquilo a Nacho Ambriz es la generación ofensiva de su equipo y el entendimiento táctico cualidades que deben pulir para las fechas siguientes.

“Es cierto no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal como los números dicen, hemos perdido tres partidos, pero estamos mejor físicamente, entender que hoy el campeonato nos está pesando, pero aún hay muchos puntos de por medio para poder avanzar”, reiteró Ambriz.

“No me puedo desesperar, el equipo por lapsos juega bien, pero si debemos ser más tranquilos en el último pase y concretar”, agregó el estratega.

Con tres derrotas en cinco fechas del Guard1anes 2021, el Domador de La Fiera descarta que el equipo padezca ‘campeonitis’, término que se acuña para los equipos que luego de ser campeones, sufren malos resultados en el certamen siguiente.

“Justamente en la charla previa les hablaba de eso, el único rival peligroso somos nosotros mismos si no corremos, si no luchamos, hoy simplemente no concretamos las pocas oportunidades que tuvimos”, subrayó Ambriz Espinoza.

En relación con la actuación del silbante Pérez Durán, el técnico leonés no quiso ahondar en declaraciones sobre el arbitraje.