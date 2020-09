Ambriz califica como ‘corto’ el triunfo sobre Pumas

León, Guanajuato; 21 de septiembre del 2020.- Pegarle al invicto Pumas, sea como sea siempre sumará unidades y dará confianza al equipo, así lo destaca Ignacio Ambriz tras imponerse a los auriazules.

“Hoy era un partido muy importante para nosotros por la capacidad de Pumas, por su accionar, su mística de no parar y hoy el equipo lo supo resolver, después a lo mejor el 2-0 se queda corto pero contento porque el equipo comienza a tener el ritmo de torneos anteriores”, destacó Nacho Ambriz.

De cara al cierre del torneo, destaca que su equipo presenta mejorías y variantes para plantar diferentes opciones para luego sorprender a cualquiera de sus rivales.

“En la semana platicaba con ellos que siempre nos preparemos para una ocasión de gol, porque el equipo llega tanto fuera como por dentro. Todavía no estamos logrando ser tan finos, pero no me preocupa por que estamos llegando” agregó el técnico felino.

SE VE FINALISTA

Solidez defensiva, variantes en el ataque y capitalizar resultados a favor son premios al buen desempeño y entendimiento que tiene Club León, pero Ambriz reconoce que el mayor premio será llegar a una nueva final de Liga Mx.

“La verdad le pido mucho a los jugadores que seamos humildes, que sigan teniendo el mismo compromiso, el hambre de poder hacer un buen torneo y una buena liguilla para poder esta en la final, yo veo al equipo con muchas posibilidades de volver a una final”, subrayó Ambriz.

Sobre el tema de Alfredo Talavera en la primera mitad, reconoció que previo a la sanción el cotejo se disputó de manera pareja, la expulsión cambió el rumbo del encuentro, situación que aprovecharon para ampliar la ventaja y tumbar a los invictos.