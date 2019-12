Ambriz aguarda por dos o tres “regalitos” más de navidad

Han llegado Fassi y Barreiro, pero Nacho Ambriz aún está a la espera de dos o tres refuerzos más, todos del mercado local.

La prioridad del timonel verdiblanco es ir por un lateral derecho, que venga a hacerle competencia a Fernando Navarro y un atacante que pueda suplir la cuota goleadora que durante este año tuvo J.J. Macías, quien al final se decantó por retornar al Guadalajara.

“Puede que lleguen algunos más, lo hemos hablado con Jesús (Martínez Murguía) y Rodrigo (Fernández), ya están trabajando en eso y los estamos buscando del mercado mexicano, tenemos el caso de Stiven (Barreiro) que ya está adaptado a nuestro futbol, ya venía entrenando y por eso queremos gente de acá, pero también estoy tranquilo porque con lo que tengo puedo comenzar el torneo”, manifestó Ambriz.

Y mientras se confirma el resto de los nombres que llegarían a la “guarida”, en cuanto a las bajas la puerta queda abierta para William Yarbrough, quien cuenta con una oferta de la MLS y también está el tema de Iván Ochoa, que puede regresar al Everton chileno.

“Con William (Yarbrough) ya hablé, me dijo lo que pretendía, lo tenemos entrenando y de ahí en más no lo puedo tomar en cuenta por cualquier cosa que pueda pasar y lo de Ochoa hay la posibilidad de estar en otro equipo, pero mientras les he dicho que sean respetuosos con el grupo y que se preparen para lo que pueda venir en estos días”, dijo el “domador”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes La Fiera retomó sus trabajos de pretemporada en casa

LE AGRADAN FASSI Y BARREIRO

Pese a ser elementos que pertenecen a Grupo Pachuca, Nacho Ambriz vio con buenos ojos el fichaje del cancerbero Sebastián Fassi, es de los Mineros de Zacatecas en el circuito de ascenso y el central colombiano Stiven Barreiro, quien está llamado a ser uno de los líderes de la zaga, como en su momento lo fue su paisano Andrés Mosquera.

“Barreiro es un tipo que puede jugar como Mosquera, de central y hasta de lateral como lo estuvimos viendo ahora en la pretemporada de Pachuca y lo hizo bien, es rápido en el mano a mano y necesito centrales que sepan ir a la banda ya que Navarro suele subir mucho”.

Finalmente, Ambriz dejó en claro que el apellido no va a pesar en el caso de Sebastián Fassi, “desde el torneo pasado lo teníamos visto y hoy se le abre la oportunidad por el tema de William (Yarbrough), pero acá si juegas es por tus condiciones, por lo que muestras y no tengo duda de que Sebastián le va a prender mucho a Cota”.