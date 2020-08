Ambriz adelanta salida de Leo Ramos a Pachuca

Leo Ramos no seguirá con La Fiera, su destino es Pachuca, así lo confirmó el estratega de los esmeraldas Nacho Ambriz.

“Lo de Leo recién me lo comentó la directiva que está por cerrarse para Pachuca y la verdad que no fue nada personal con él, a veces se comenta que es de gustos, es cierto que quizás pude haberme equivocado, pero también hay partidos donde incluso los hemos jugado sin centro delantero, pero no es nada personal y deseándole lo mejor”, dijo el técnico.

Ramos jamás pudo embonar en el sistema de juego del León, aun con eso sus números no fueron del todo malos ya que consiguió seis anotaciones en un total de 20 partidos.

Con la salida de Leo el cuadro panza verde tiene la posibilidad de ir por un fichaje extranjero, sin embargo, Ambriz ve complicado que llegue alguien más para apuntalar su nómina.

“Tenía por ahí dos jugadores ya vistos, lastimosamente ya fueron registrados y tuvieron participación con sus clubes. En estos momentos se nos complicaría mucho ir por alguien de fuera, no hay mucho en ritmo, hablando con Rodrigo (Fernández) estábamos viendo un mexicano que no tuviera tanta participación, pero insisto, no me quiero aventurar y por el momento tengo prácticamente cerrado el equipo”.

Turno de los jóvenes

Nacho Ambriz no quita el dedo del renglón, nadie más llegará a la “guarida” y es entonces la oportunidad idónea para que los canteranos se abran paso en el primer equipo.

“Tenemos a los chavos que están trabajando con nosotros, es lo que tenemos, vamos a luchar muchísimo con ellos y tendrá que ganarse su lugar, ya en los últimos juegos llevé a la banca a cuatro o cinco, les ha ayudado esa experiencia de vivir el ambiente dentro del vestidor del equipo grande y tranquilo porque cuando vayan al campo irán arropados”.

