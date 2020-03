All Stars 2.0 se corona en Liga Gamers

Con broche de oro cerró la primera edición del Torneo Mixto en la Liga Gamers de Voleibol, certamen que concluyó con la coronación de All Stars 2.0 por 2-1 sobre San Miguel.



Esta gran final enfrentó a los dos mejores equipos del certamen, San Miguel que cerró como primer lugar, en cuartos de final despachó a Los Murano y en semifinales le pegó a San Miguel. Por su parte All Stars concluyo como sublíder, en semis acabó con Rino-O, mientras en cuartos dejó fuera Leones.



Los que iniciaron con la ventaja fueron los de San Miguel que aprovecharon varios errores de sus rivales, de igual forma sumaron unidades con remates potentes y certeros, el primer set fue de 25-18.



All Stars 2.0 reaccionó para el segundo asalto, Ángel Marrero y Jorge Fernández encabezaron la respuesta que se dio de forma contundente ya que se fueron arriba por nueve puntos, cerrando cifras con un contundente 16-25.

En el set definitivo la presión se fue haciendo evidente en la sexteta de San Miguel que no pudo concentrarse al máximo luego de la sacudida que se llevaron en el segundo asalto, All Stars pudo capitalizar con un 11-15, con este resultado se llevaron la corona. El tercer lugar fue para el cuadro de Rino-0 que venció a La Roma.



Pese a que terminó el primer torneo mixto nocturno, el voleibol no para en la Liga Gamers ya que el próximo lunes 9 de marzo arranca la segunda segunda edición se este certamen.



Final 1er Torneo Nocturno Mixto

Parciales:



San Miguel 25-18 All Stars 2.0

San Miguel 16-25 All Stars 2.0

San Miguel 11-15 All Stars 2.0



Equipo campeón: