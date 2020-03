Alistan pilotos su paso por El Brinco en el Rally Guanajuato México

León, Guanajuato.- La última especial del Rally México 2020, el tradicional “Brinco”, será el dolor de cabeza para más de uno en la tercera fecha del WRC.

El tramo de 9.64 kilómetros, que servirá también como Power Stage y se correrá el próximo domingo en punto de las 11:18 de la mañana, presenta un camino bastante sinuoso, repleto de curvas, pero es en su parte final donde todo, absolutamente todo, se torna más complejo.

Antes de enfilarse al “Brinco”, los autos deberán bajar por una pendiente donde se pueden llegar a desarrollar velocidades considerables, luego viene una curva hacia la izquierda y enseguida, la recta que lleva a un salto que ha sido nuevamente modificado, luego de que la mayoría de las tripulaciones hicieran la recomendación al comité organizador.

Lo que se hizo fue ensanchar el recibidor que el año pasado tenía entre seis y siete metros de ancho, ahora pasó a ser de nueve a 12 metros y con ello los pilotos gozarán de más seguridad al momento en que los bólidos realicen el aterrizaje sobre la terracería.

“Este año es un verdadero reto, sería algo interesante que la etapa fuera a mitad del rally y no en el cierre, seguramente muchos pensaríamos hacer algo extraordinario aquí, pero debemos ser precavidos, no arriesgar, no tiene caso, se que los fans quieren ver los autos volar, pero nosotros no queremos que ver volar una posibilidad de ganar”, manifestó el francés Sebastien Ogier, piloto de Toyota, durante su reconocimiento de etapa.

Por su parte, el joven Oliver Solberg se dijo ansioso por tomar “El Brinco” en plena competencia, “nunca había visto algo igual, ahora quería ir a full pero tranquilo, no puedo esperar para que llegue ese día y seguro que será divertido, pero igualmente arriesgado”.

Mientras tanto, Benito Guerra explicó que “al parecer la panza del salto ya no es un pico sino una especie de mesa, pero no creo tirarme a fondo porque podemos lastimar el coche”.

La segunda y última jornada de recces comenzó a las 7 de la mañana con la callejera en el centro de León, después tocó Guanajuatito y se cerró en Otates, San Diego y El Brinco; de esta manera, todos los competidores han dejado preparada su libreta de ruta, de cara a lo que será el inicio del evento este jueves con el Shakedown y la callejera guanajuatense.

