Alistan la gran fiesta del XL Torneo de Futbol de los Soles

León, Guanajuato.- La edición número 40 del Torneo de los Soles es toda una realidad. La cuenta regresiva para poner en marcha la competencia de futbol amateur con mayor tradición en el centro del país ha comenzado.

Y con motivo de una nueva década de vida de este certamen, OEM Guanajuato alista toda una fiesta deportiva donde persista la sana competencia y el buen futbol.

Por lo pronto, será este próximo miércoles cuando se publique la convocatoria-invitación para las diferentes escuadras que deseen participar. El llamado es extensivo para representantes de Guanajuato, la región de Los Altos de Jalisco, Querétaro y Michoacán.

“Lo que pretendemos es llevar a cabo un torneo especial debido al 40 aniversario, no hay otro torneo en el centro de la república que tenga la importancia como este. Vamos a dar premios atractivos, especiales, buscaremos patrocinios, ante no habíamos hecho esto ya que siempre ha sido un torneo autosuficiente, pero la intención es darle un plus especial, la idea es apoyar a todos los equipos”, manifestó el licenciado Alejandro Herrera, director estatal de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato.

Se prevén algunos cambios para la mejora del torneo, aunque eso sí “todas las modificaciones que se lleguen a concretar serán en común acuerdo con los delegados, ellos y los equipos son la pieza clave de esto, entonces escucharemos sus inquietudes”, aseveró Herrera Sánchez.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Confía “El Puma” Gigliotti recuperar olfato goleador con Holan al mando

Ya se analiza la opción de que la fase de grupos deje su formato de zonas, es decir, un equipo de Guanajuato podría medirse contra un rival de otro estado, además de que los duelos decisivos contarán con transmisión televisiva y todo el torneo será difundido a través de las plataformas digitales de la OEM en la entidad.

Asimismo, una de las principales variantes que están en el tintero es jugar la gran final a partido único y en un magno escenario, de tal manera que el espectáculo sobre el terreno de juego sea total. El campeón se hará acreedor al tradicional “Sol de Oro”, que en esta oportunidad lucirá renovado y digno del XL Torneo de los Soles.

En un primer acercamiento de la mesa directiva con los delegados se tuvo la participación de Roberto García, dirigente del actual campeón Transportes Salamanca, Raymundo Torres de Leyendas FC, Javier Jacobo de la escuadra leonesa D´Papel, Javier Gómez de Santa Ana del Conde, Jesús Villafaña de Guanajuato capital y Antonio Nava, vocal del Colegio de Árbitros del Estado de Guanajuato. Por parte de la OEM también estuvieron Eloisa Flores, gerente regional; Miguel Espinoza, gerente estatal y Luis Reyes, subdirector de El Sol de León.

Toda la información relacionada al Torneo de los Soles podrá ser consultada en las ediciones impresas de El Sol de León, Noticias Vespertinas, El Sol de Irapuato, El Sol de Salamanca y El Sol del Bajío, al igual que en redes sociales de la OEM Guanajuato.