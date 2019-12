Alista “El Jefecito" Rodríguez su regreso a la actividad con León

León, Guanajuato; 18 de Diciembre del 2019.- José Iván Rodríguez trabaja arduo en sus sesiones de rehabilitación, para regresar a la actividad lo más pronto posible con León.

El contención no hizo el viaje a Pachuca, donde el conjunto esmeralda lleva a cabo su primera etapa de la pretemporada y es que “El Jefecito” contempla empezar a trotar y a pegarle a la pelota en un máximo de dos semanas, de tal forma que el cuerpo médico le ha cuidado hasta el más mínimo detalle para devolverlo al cien.

“Vamos bien, me siento confiado, feliz de estar teniendo un buen progreso, esta semana es muy importante en la rehabilitación y esperando que pronto podamos estar de regreso para seguir aportando nuestro granito de arena con el equipo”, manifestó Rodríguez.

Dos operaciones de tobillo, en un espacio no mayor a los siete meses, han generado que José Iván se perdiera primero una probable participación en la Copa Oro y después la incursión de La Fiera en la liguilla del Apertura 2019, donde cayó en cuartos de final ante Monarcas Morelia.

“Por algo pasan las cosas, son problemas que uno debe saber manejar y que no te peguen en lo anímico, creo que en lo mental no me han afectado, me he mantenido fuerte, estoy saliendo adelante y la realidad es que nunca me he dejado caer y voy a regresar bien”.

¿TENDRÁ NUEVA COMPETENCIA?

Mucho se habla de que Pedro Aquino no continuará en el club y que Iván Ochoa pudiera retornar al Everton chileno, sin embargo, ambos contenciones a los cuales en su momento José Iván Rodríguez ha enviado al banco, se mantienen trabajando en la Bella Airosa.

“Uno trabaja para ser el mejor en su posición, he seguido mi mejoría desde que comencé acá, pero también está Aquino que por las lesiones no ha podido agarrar ritmo y Ochoa lo hizo bien en los últimos partidos, si estamos a la expectativa de que va a pasar, pero todos trabajamos para hacerlo de la mejor manera”, concluyó el nacido en tierras morelianas.

En Números…

6 Torneos de José Iván Rodríguez con La Fiera

698 Minutos disputados por el contención en el Apertura 2019

23 Años de edad para “El Jefecito” que debutará en 2017