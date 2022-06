Alfonso Alvarado está cerca del cubil esmeralda

León, Guanajuato.- De los dos refuerzos que aún están pendientes para Club León, hay uno que está cercano a sumarse al cubil esmeralda, se trata de Alfonso ‘Plátano’ Alvarado, jugador joven que llegaría para madurar y sumar minutos en Liga MX.

Fuentes cercanas confirmaron que la negociación entre Club León y Rayados está muy adelantada y se dirige a buen puerto, el acuerdo sería para que Alvarado Pérez llegue al Bajío cedido a préstamo por un año.

El jugador de 22 años sale de la institución regia para buscar mayor tiempo de juego en el máximo circuito ya que en la última campaña bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich tuvo actividad durante 12 partidos en los que apenas acumuló 124 minutos.

Su poca presencia en el primer equipo se reflejó al ser considerado para algunos encuentros con los Raya2 en la Liga de Expansión MX. Formado en las categorías menores de la Pandilla, el llamado ‘Plátano’ aún ostenta la etiqueta de ‘promesa’ pese a que su debut en Liga MX se dio a los 18 años.

De momento no está claro si además de los acuerdos para traer a Alfonso Alvarado también se habló sobre Joel Campbell ya que el tico militó en la última campaña con Monterrey, además no entra del todo en los planes de la directiva ya que se supera el número de futbolistas no formados en México por lo que se pretende darle salida al tico.

Pese a este panorama, Campbell está confirmado para reportar a pretemporada con Club León para el próximo 20 de junio, su continuidad será un tema para considerar por parte del técnico Renato Paiva junto a la directiva esmeralda.