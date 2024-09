Alejandro Adame tiene en lugar especial a la Plaza de Toros “La Luz”

León, Gto. Regresar a la Plaza de Toros La Luz resulta especial y un reto mayúsculo para Alejandro Adame, el matador de toros toma la muleta y la espada con la intención de cuajar su mejor faena en la Corrida de Independencia, encierro para el que está acartelado junto a otras cinco figuras que han salido del coso leonés por la puerta grande.

Para este encierro, que enmarca el 63 aniversario de la inauguración del coso leonés, Adame regresa como triunfador de la edición anterior en la que se festejó a la Luz, esto en 2023 en una tarde memorable al cortar un apéndice a los dos astados de su lote; Moreno y Don Pepe, bureles de la casa ganadera, San José de Buenavista.

León es una plaza importante, fue la plaza de mi alternativa, luego volví para el 62 aniversario con un encierro local de la familia Aranda y pude salir a hombros. Considero que he dado motivos para que se me respete en esta plaza, pero hace falta un triunfo más contundente y este cartel resulta ideal para sobresalir en la fiesta y que se me tome en cuenta como punto y aparte”, resaltó Alejandro Adame.

Añadiendo a la estima que tiene el espada de 24 años al coso leonés, está la alternativa que tomó en 2022 en una emotiva tarde en la que tuvo como padrino y testigo a sus hermanos mayores, Joselito y Luis David.

Con el pensamiento fijo en su próxima participación en León, el diestro nacido en Aguascalientes comparte cartel junto al rejoneador Fauro Aloi, además de los matadores Ernesto Javier “Calita”, Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores y Leo Valadez, todos ellos triunfadores en diversas fechas celebradas en el último año.

“Es un cartel muy bonito, un gran acierto programar un cartel de triunfadores, es una gran oportunidad, voy con matadores de toros que llevan una gran temporada, que casi me doblan la edad y taurinamente hablando, ni se diga, me llevan muchos años”, subrayó el torero con apenas dos años de alternativa.

Sobre la lucha por el favor del respetable apuntó que: “Esto no es una carrera fácil, es de mucho ego y de mucho aprendizaje, al final el toro pone a cada quien en su sitio, pero de mis compañeros puedo decir que Juan Pablo Sánchez se me hace un torero extraordinario. Tengo mucho respeto y admiración a Javier Calita y a Sergio Flores. Con Leo Valadez resulta diferente porque somos amigos desde la infancia y es un extraordinario torero”.

Cabe resaltar que Alejandro Adame se doctoró en Corrida Guadalupana de 2022, para su primer toro lidió a Guadalupano, luego cerró con Candelario, astado que trabajó de buena manera y al que le cortó las dos orejas."