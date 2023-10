Alan Estrada va a Santiago 2023 con ilusiones a tope

León, Gto.- De amplia trayectoria a nivel juvenil, el seleccionado nacional de hockey sobre pasto, Alan Estrada da un nuevo asalto a nivel mayor, ahora los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se presentan como el próximo escenario en el que debe mostrar su talento con el bastón.

Para la justa continental, el hockey sobre pasto es la disciplina en la que se tiene el mayor número de representantes guanajuatenses calificados. Junto a Estrada Ramírez está Alberto Rangel en la rama varonil, mientras en la femenil acuden seis jugadoras de la entidad.

“Me siento muy bien preparado, fuerte física y mentalmente, no he parado de entrenar hasta ahora. En Santiago (2023) pienso dar mi mayor esfuerzo, lo mejor de mí, aportar mucho al equipo para así llegar a un lugar muy bueno para nosotros. Será un gran certamen, es una oportunidad para demostrar lo que tenemos en la cancha”, señaló Alan Estrada para El Sol de León.

El hockista salmantino se aventura a sus primeros Juegos Panamericanos, aunque no llega como novato, por el contrario, acude con vasta experiencia internacional, ya que se ha mantenido en el equipo nacional desde que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

“Me genera mucha ilusión ir a Panamericanos, desde 2018 con los Olímpicos (Buenos Aires 2018) me he mantenido en selecciones menores y ahora me toca jugar con la mayor, es un sueño. Creo que hasta ahora no he parado de jugar con la selección mayor y eso es motivo de orgullo para mí”, añadió el jugador originario de Salamanca.

A CONQUISTAR

Resaltar que los selectivos mexicanos en ambas ramas se presentan como campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, ahora el objetivo es contender a un metal con los dos equipos.

“Lo que buscamos es una medalla, sino a qué vamos, sin duda que esperamos un nivel de competencia muy alto, vienen equipos muy buenos, rivales que también juegan muy fuerte, con elementos que juegan en su mayoría en el extranjero, nosotros también tenemos varios que vienen jugando en torneos fuera del país”, concluyó Alan Estrada.

Destacar que para esta competición el conjunto varonil de México se ubica en el Grupo “A” junto al anfitrión Chile, Argentina y Perú. Por el sector “B” están Estados Unidos, Brasil, Canadá además de Trinidad y Tobago.

Para la rama femenil, la plantilla azteca se integra al Grupo “B” a la par de Canadá, Chile y Cuba. En el Grupo “A” figuran Argentina, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay. El hockey sobre pasto tendrá lugar en el Centro Deportivo de Ñuñoa. Esta disciplina tendrá su actividad del 25 de octubre al 4 de noviembre.

