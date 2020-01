Agradables sorpresas para el deporte en Guanajuato durante 2019

El año pudo ser redondo para la localidad, pero el equipo de futbol León no pudo coronar un extraordinario torneo, al caer en la final y en casa con los Tigres de Nuevo León.

La Fiera vivió un buen 2019, de 74 puntos totales, de liderato en el torneo de Clausura y subliderato en el Apertura, pero que desafortunadamente no pudo ser redondeado con la obtención de la octava estrella. Se estuvo cerca de levantar el título, pero no lo suficiente.

En el primer semestre, la escuadra esmeralda ligó una racha histórica de 12 victorias en fila, suficiente para adueñarse en solitario de la clasificación general pero todo lo anterior sirvió de poco y nada cuando en la gran final apareció Tigres.

León, el del récord de triunfos, la temible ofensiva, fue incapaz de marcar un gol en 180 minutos, así sólo observó cómo el rival celebró en el Nou Camp.

El último semestre del año era de revancha para los dirigidos por Nacho Ambriz, un cuadro reforzado que con una campaña más discreta, le alcanzó para colarse al segundo puesto y con ello parecía que el camino a una nueva final estaba dado. Pero de nuevo apareció el fracaso en el horizonte, Monarcas fue verdugo en cuartos de final.

QUEDAN A DEBER LOS BRAVOS





Luego de anunciarse que la organización no tomaría parte de la temporada 2019 debido a problemas económicos, los Bravos de León resurgieron de entre las cenizas con nuevos propietarios y un proyecto que dentro y fuera del diamante prometía, sin embargo, los resultados deportivos no fueron los esperados al no llegar al playoff, instancia que desde su regreso en 2017 había alcanzado vía el juego de eliminación.

OGIER: AMO Y SEÑOR DEL RALLY





Como cada mes de marzo las terracerías guanajuatenses albergaron el Rally México, la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) y en su regreso a casa, el Citroën World Rally Team, el francés Sebastien Ogier consumó su quinta victoria en León.

Quizás no fue la exhibición más aplastante de “Seb”, apenas hizo seis scratch de un total de 21 tramos cronometrados, pero al final acabó por hacer evidente el poderío del Citroën C3 al sacarle 30-2 segundos al estonio Ott Tanak, quien a la postre acabaría coronándose como monarca mundial, con el equipo de Toyota.

CONQUISTA ROLA EL CHALLENGER LEÓN





En una de las finales más emotivas y disputadas que se puedan recordar del ATP Challenger León, que en abril de este año regresó a las canchas del Club Britania, el tenista eslovaco Blaz Rola se proclamó nuevo campeón al vencer en tres sets 6-4, 4-6 y 6-3 al británico Liam Broady, juego que incluso rebasó el par de horas de duración.

GUANAJUATO MARAVILLA EN PANAMERICANOS





Del 26 de julio al 11 de agosto, los atletas de Guanajuato sorprendieron con una histórica actuación en los Juegos Panamericanos, de Lima, Perú, donde resurgió la figura de “La Gacela de La Sauceda” Laura Galván, quien en una competencia todavía recordada vino de atrás para conquistar la medalla de oro en los 5 mil metros planos.

Fueron un total de 38 atletas de nuestra entidad, en 11 disciplinas, los que se pararon en suelo inca para ir al límite de sus capacidades. La cosecha final sería de 13 preseas: dos oros, cuatro platas y 11 bronces, superando así las cinco medallas que se había registrado en la edición del 2015 celebrada en Toronto, Canadá.

LUZ Y SOMBRA PARA ABEJAS





A principios de 2019, los aficionados del deporte ráfaga vivieron los playoffs de la LNBP, las Abejas de León se metieron postemporada por primera vez desde su mudanza a León. El rival en turno fueron los Capitanes de la Ciudad de México, quinteta que barrió la serie 4-0, llave que se disputó de febrero a marzo.

Para la campaña 2019-2020 las Abejas de León reafirmaron a José ‘Pepo’ Martínez como coach, a cargo del puertorriqueño el enjambre vivó un torneo plagado de altibajos, indisciplinas de jugadores, lesiones y los malos resultados dejaron sin playoffs a la quinteta mielera.

CERVANTES REY DE LA MARATÓN





El 40 Maratón León Guiar se celebró el 22 de septiembre y fue una agradable sorpresa para el atletismo de fondo guanajuatense ya que Fernando Cervantes, con tiempo de 2:20:26, fue el ganador, el atleta de Silao cortó con nueve años de hegemonía africana en el evento culmen de las pruebas pedestres de León.

DULCE TÍTULO DE MIELERAS





En junio las que hicieron historia fueron las Mieleras de Guanajuato que consiguieron su tercer título de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF), al imponerse en una serie de cinco partidos ante las Aztks del Estado de México; a cargo de Jonathan Villegas, la quinteta de la ciudad cervantina redondearon una campaña en la fueron invictas en la etapa regular con 14 triunfos.

GUANAJUATO AL TOP 10 DE OLIMPIADA





La máxima justa deportiva del país tuvo resultados históricos para Guanajuato que se mantuvo en el top de las mejores entidades en Olimpiada Nacional con 142 preseas, Nacional Juvenil con 60 y Paralimpiada Nacional con una cosecha de 96 metales. Entre estos tres certámenes la delegación guanajuatense superó los 300 atletas.

LO MEJOR DEL VOLI EN LEÓN





Otro paso que dio Guanajuato para su consolidación como sede de eventos internacionales fue el Campeonato Mundial de Voleibol Femenil Sub 20 que se celebró de manera conjunta entre León y Aguascalientes del 12 al 21 de julio. En total participaron 16 selecciones.

De igual forma fue la cuarta ocasión que este certamen se organizó en México, las anteriores fueron en Ciudad de México en 1981, Mexicali y Tijuana en 2009 y Córdoba en 2017. El Domo de la Feria en la ciudad zapatera y el Poliforum Deportivo Morelos en Aguascalientes fueron los recintos que albergaron este certamen.