Agrada camiseta limpia entre aficionados esmeraldas

Apenas se anunció la nueva camiseta conmemorativa del Club y varios aficionados se fueron a formar en la tienda oficial en el Estadio León. El diseño limpio fue el principal atractivo para los seguidores de La Fiera.

La llegada del nuevo patrocinador de uniformes género una alta expectativa y eso se reflejó en decenas de personas que hicieron fila desde la 1:00 pm cuando el inicio de venta se programó hasta las 5:00 de la tarde.

Agrada diseño

Ernesto Jiménez vecino de Colonias del Carmen fue uno de los aficionados que hizo fila y comentó.

“Yo no vengo por marcas, el diseño me agradó que no tenga ningún patrocinador, que sea limpia, era algo que pedíamos desde hace mucho tiempo, lo que importa es el escudo, yo las marcas no las compro, me llevo la playera donde este el escudo de mi equipo”.

“Está muy bonita, el mejor detalle es que no trae patrocinadores y eso la hace ver muy elegante, es una joya de camisa y por eso estoy aquí para comprarla, es muy fregona”, resaltó Alejandro Nery de 25 años.

“Los cambios siempre son buenos y a Club León le viene bien cambiar de uniformes, sé que los patrocinadores son muy importantes pero este diseño sin nada, así limpio agrada mucho, está genial”, aportó José Pérez.

Señalan gandallas

Antes de iniciar la venta de camisetas en la tienda oficial del Estadio Nou Camp, los ánimos se calentaron entre algunos aficionados que se inconformaron con ‘gandallas’ formados pero resultó que estaban apartando lugares a más personas, situación que molestó a más de uno que tenía esperando en la fila un par de horas.

Para evitar conatos de bronca y vigilar el orden se presentaron elementos de la Policía Municipal quienes permanecieron varios minutos en las inmediaciones del recinto. La extensión de la fila alcanzó alrededor de 100 personas.