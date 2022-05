Aficionados conviven con Maz y Pacheco, héroes del ascenso [Video y Fotos]

Inolvidables, Eder Pacheco y Sebastián Maz siguen presentes en la memoria de los aficionados esmeraldas, ambos jugadores fueron parte del plantel que consiguió en 2012 el ascenso de Club León a Primera División. Díez años después de aquella hazaña los dos atacantes aún mueven a sus seguidores.

En vísperas del décimo aniversario del ascenso de verdiblanco al máximo circuito, Pacheco y Maz participaron en una firma de autógrafos organizada en un comercial. Al evento acudieron decenas de admiradores y aficionados que recuerdan con cariño a dos de los héroes que regresaron a La Fiera al lugar donde pertenece, la Primera División.

“Es un sueño hecho realidad porque siempre los vi en la cancha, ahora pude conocerlos en persona, son los héroes que nos dieron el ascenso. Sin su esfuerzo y ese logro no podríamos presumir tres títulos de Liga MX o la Leagues Cup, ellos son parte de la historia de Club León”, comentó Máximo Gladiador Fiera.

“Esperé muchos años por vivir un ascenso con Club León, estoy al borde de las lágrimas por conocer a Maz. Ascender fue un sueño hecho realidad, ellos lo hicieron posible. Hace más de 10 años todo parecía un sueño imposible, nadie habría imaginado que después de 10 años ahora podríamos presumir otras tres estrellas, lo del 2012 es insuperable”, expuso Liz Nery.

“Son dos protagonistas de un León que hizo historia, me vienen muchos recuerdos, me siento con mucha alegría, mucha nostalgia y emoción por verlos y tener a un lado el trofeo, ese con el que soñábamos, que sufrimos cuando no ganamos y ellos dos (Maz y Pacheco) fueron parte del equipo que hicieron posible ascender”, expuso Gerardo Navarrete.

El suplicio de Club León por el circuito de plata se extendió de 2002 hasta 2012. En ese lapso La Fiera perdió tres finales de ascenso, la primera en el ciclo 2002-2003 ante Irapuato, luego en la temporada 2003-2004 cayeron contra Dorados y para la campaña 2006-2007 sucumbieron ante Indios de Ciudad Juárez.